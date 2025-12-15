«No sé por qué se puso a llorar»: Raquel Argandoña alza la voz tras polémico comentario a Cata Days en Fiebre de Baile

Recientemente, Raquel Argandoña se refirió al polémico comentario que le hizo Cata Days en el estelar de CHV, «Fiebre de Baile».

Recordemos que le dijo: «Te tienes que preocupar de que si te quedas con esa tenida, levantarte la parte del calzón para que no salga el rollito, porque eso no se ve estético en televisión».

Estas palabras no pasaron desapercibidas y en redes sociales muchos tildaron de «gordofóbica» a Argandoña, quien es la presidenta del jurado. Además, tuvo más de 900 denuncias en el CNTV.

Y recientemente, en el programa Podemos Hablar de CHV, Raquel Argandoña se defendió tras la polémica.

Raquel Argandoña alza la voz tras polémico comentario en Fiebre de Baile

«Yo no soy gordofóbica. Yo fui súper empática con ella. Le di un consejo que yo creo que ella lo tomó en cuenta para su próxima salida. De hecho, el lunes pasado salió con un enterito verde que se veía fantástica», señaló «La Quintrala».

Además, Raquel Argandoña expresó: «La idea de ella era muy buena, pero por qué no se puso un enterito, un traje de baño, porque ella además bailó muy incómoda. Ella contó en una entrevista que el calzón le quedada suelto y le dijo a vestuario que se lo apretaran un poquito. Y cuando se saca el vestido…».

«Seamos honestos, a nosotros nos ha pasado, a mí se me ha criticado cualquier cantidad mi cuerpo, que las cirugías, las piernas… Ahora, yo creo que ella lo entendió, las redes sociales fueron súper duras conmigo, pero a mí me da exactamente lo mismo», continuó.

Frente a esto, Diana Bolocco, animadora del programa Fiebre de Baile le indicó: «Pero ella se afectó. Ella terminó llorando en el backstage».

«¿Sabes lo que pasa? Ella acepta su cuerpo y todos aceptamos nuestro cuerpo. Yo creo que ella después me lo agradece, el consejo que le di. Ahora, no sé por qué se puso a llorar», le contestó Raquel Argandoña.

En este sentido, Diana Bolocco le consultó: «¿Hay algún mea culpa en la palabra ‘rollito’?».

«¿Y qué querías que le dijera?», respondió la presidenta del jurado de Fiebre de Baile.

«Es que una cosa es decirle ‘te ves incómoda con el vestuario’ y otra cosa es decirle ‘se te ve el rollito'», continuó Diana Bolocco.

Sin embargo, Raquel Argandoña le contestó: «No, es que se le veía el rollito. Me encantaría decirle al director si pueden mostrar la imagen cuando ella se saca el vestido, ¿cómo se ve? Sean honestos, por favor. A cualquiera nos puede pasar».

