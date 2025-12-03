Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: «Es muy penoso»

El lunes pasado, Raquel Argandoña le lanzó un comentario a Cata Days que ha dado mucho que hablar.

En dicha instancia, le indicó: «Te veías tan linda con el vestido y si te sacas el vestido, te tienes que preocupar de que si te quedas con esa tenida, levantarte la parte del calzón para que no salga el rollito, porque eso no se ve estético en televisión. Simplemente te estoy dando un consejo, porque a todas nos puede pasar».

Este comentario no pasó desapercibido y le ha costado múltiples críticas a Raquel Argandoña. Incluso ha sido tildada de gordofóbica.

Esteban Paredes reacciona a comentario de Raquel Argandoña

Y recientemente, el exfutbolista de Colo Colo, Esteban Paredes fue consultado con respecto al comentario de Raquel Argandoña.

En este sentido, en el programa Zona de Estrellas señaló: «El vestuario no lo vemos nosotros, hay una producción detrás».

Además, con respecto a la opinión que lanzó la presidenta del jurado, el exjugador de fútbol indicó: «Yo creo que ya no estamos para esas opiniones. Son comentarios que ya no pueden pasar más en televisión y tampoco fuera, porque no son adecuados a lo que estamos viviendo en nuestra sociedad».

«Creo que es generar un morbo hacia un concursante y creo que eso no va de la mano con el programa», agregó Esteban Paredes.

Sin embargo, esto no fue todo. El ex Colo Colo y seleccionado nacional dio a conocer una situación que no se mostró en pantalla.

Resulta que de acuerdo al exfutbolista Cata Days «estaba muy afectada, estaba llorando».

«Ahí la pudimos consolar los participantes, los coachs, bailarines… Así que es algo que es muy penoso que haya pasado. Yo creo que nosotros, todos, tenemos que medir nuestras opiniones, porque de verdad eso afecta mucho a la persona», añadió Esteban Paredes.

