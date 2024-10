Pamela Díaz desmintió supuesto romance con Esteban Paredes: Involucró a reconocido personaje farandulero 

El viernes por la noche se transmitió un nuevo episodio de Podemos Hablar, el popular programa de entrevistas que reúne a destacadas figuras del espectáculo.

Una de las invitadas fue Pamela Díaz, quien aprovechó la ocasión para desmentir y criticar los rumores sobre un supuesto romance con Esteban Paredes, exjugador de Colo-Colo.

Durante su conversación con Julio César Rodríguez, La Fiera confesó que el origen del rumor fue Adriana Barrientos.

«El comentario fue de alguien que para mí es una persona muy mala leche, que no tengo ningún tipo de contacto con ella, que es Adriana Barrientos«, comenzó diciendo la ex Tierra Brava.

Díaz también añadió: «Ella, en su programa, dijo que en una fiesta me habían visto con Esteban a los besos, que había fotos y videos. Adriana, todavía la estoy esperando. Me encantaría que la mostraras».

Pamela Díaz aclaró los hechos y explicó: «Fue una fiesta que fuimos con Esteban, con un grupo de amigos grande, que éramos como 12, 14. Fue una noche donde lo pasé increíble, y en ese día yo me emborraché. Lo pasé increíble, sí. Lo pasé bacán. Me llevaron mis amigos a mi casa, y ese día yo desperté y dije, ¿qué pasó?».

En relación con Adriana Barrientos, Díaz comentó que su relación era buena, pero algo cambió de manera repentina.»Me llevaba muy bien con ella. De hecho hicimos un Sin Editar y tengo los mensajes y todo muy buena onda, yo no sé por qué se le cruzó un cable a la niña, no tengo idea», consignó Radio Corazón.

Díaz también añadió: «A ella le gustó Esteban y me dijo que estaba soltera. Además, yo la encuentro bien guapa a la Adriana. Entonces me dijo, ‘hazme gancho con Esteban’. Y yo llamé a Esteban, le dije, y le di el teléfono y todo eso. No la llamó, llamó a otra», cerró.