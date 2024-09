«He tenido suerte con…»: Negro Piñera sorprendió a Pamela Díaz tras sincerarse sobre su vida amorosa

Recientemente, José Miguel Piñera, conocido como el Negro Piñera, estuvo en el programa «Sin Editar». Instancia en la que conversó con Pamela Díaz sobre su vida sentimental.

Esto se dio, luego de que «La Fiera» le consultó por su secreto para mantener su buena apariencia, ya que pronto va a cumplir 70 años.

Frente a esto, el Negro Piñera indicó: «En la vida hay que pasarlo bien, alimentarse rico, cero estrés. El estrés es el que te cag… Yo, en mi vida, no sé lo que es el estrés».

«Yo he vivido toda mi vida de noche. He tenido suerte con las chicas. He tenido hartas pololas», señaló.

En este sentido, Pamela Díaz le consultó sobre cuántas pololas ha tenido. A lo que Miguel, el «Negro» Piñera respondió: «No me acuerdo, pero yo me he casado como doce o catorce veces».

«Me casé, en playa del Carmen, me casé tres veces cuando tenía la discoteca», agregó.

Luego, en esta misma conversación, Negro Piñera recordó el romance que tuvo con Carla Ochoa, el que terminó en el 2002.

«La Carlita tenía 18 y yo tenía 50, más o menos. A la Carlita la iba a buscar al colegio, pero nunca pasaba nada. Duramos como seis años», señaló.

Además, el Negro Piñera también aseguró: «Me llevo bien con todas mis exs».

Miguel Negro Piñera a Palabra de Honor

Es importante señalar que Miguel «Negro» Piñera fue el primer participante que Canal 13 confirmó para el nuevo reality Palabra de Honor.

En este sentido, previo a las grabaciones, conversó con el canal con respecto a lo que espera de esta experiencia en el programa de telerrealidad.

«No quiero pelear, no quiero ganar, sólo quiero pasarlo bomba, porque pasándolo bien se pasan las penas» señaló Miguel Piñera.

