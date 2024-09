Palabra de Honor: revelan que dos famosos habrían protagonizado un fuerte conflicto en el nuevo reality de Canal 13

Si bien todavía no se comienza a emitir el nuevo reality de Canal 13 «Palabra de Honor», recientemente se conoció que dos famosos habrían protagonizado un conflicto a pocos días de entrar al encierro, según informó ADN.

Cabe destacar que en esta pelea estuvo involucrado el popular periodista de farándula Sergio Rojas, quien anima al programa «Que te lo digo» de Zona Latina.

En este sentido, si bien el ingreso del comunicador a Palabra de Honor, todavía no ha sido anunciado por parte de Canal 13, ya habría protagonizado un intenso conflicto.

De acuerdo a lo que informó el sitio Infama, Sergio Rojas habría tenido un conflicto con Jhonatan Mujica.

De acuerdo a Infama, esto se debería a que el comunicador habría revelado que Jhonatan «trabajaba como scort en Europa. Esto provocó el enojo de Jhonatan hacia la producción».

Participantes confirmados de Palabra de Honor

Hasta el momento, Canal 13 ha confirmado solamente a tres participantes del programa de telerrealidad Palabra de Honor. Hablamos de Miguel «Negro» Piñera, la actriz Catalina Pulido y al cantante urbano Marcianeke.

«Ya he recorrido el mundo entero, tengo vivencias maravillosas, he cantado en todos lados. Y ahora que este otro mes cumplo 70 años, me faltaba esta vivencia de estar en un reality», indicó el Negro Piñera sobre su ingreso.

En tanto, Catalina Pulido señaló: «Me atrae mucho el mundo militar».

Por otro lado, con respecto a su arribo a Palabra de Honor, Marcianeke expresó: «Quiero despejarme, disfrutar y tener un poco de paz y salud mental».

Posibles participantes

Es importante señalar que hace algunos días, Infama filtró imágenes en el aeropuerto de Andrés Caniulef, y Rubi Galiusky, quienes también habrían viajado a Perú para ser parte del reality.

Además, se ha rumoreado que Faloon Larraguibel, Oriana Marzoli, Andrés Caniulef y Facundo González también podrían ser parte de Palabra de Honor.