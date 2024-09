Palabra de Honor: estos son los participantes confirmados y los que se podrían sumar al nuevo reality de Canal 13

Desde hace un tiempo que Canal 13 viene anunciando a su próximo reality «Palabra de Honor», el que será animado por Sergio Lagos y Karla Constant.

En este sentido, desde la exseñal del Angelito ya han confirmado a tres participantes. Hablamos de Miguel «Negro» Piñera, Catalina Pulido y Matías Muñoz, más conocido en el ámbito de la música como Marcianeke.

Con respecto a su ingreso a Palabra de Honor, Negro Piñera señaló: «Ya he recorrido el mundo entero, tengo vivencias maravillosas, he cantado en todos lados. Y ahora que este otro mes cumplo 70 años, me faltaba esta vivencia de estar en un reality».

Por su parte, Catalina Pulido expresó: «Yo creo que éste es mi tipo de reality porque me atrae mucho el mundo militar. Me gusta que me levanten temprano, que me entrenen. Quiero tener un encierro proactivo, que me levanten temprano a hacer cosas».

En tanto, Marcianeke mencionó: «Me interesa disciplinarme, salir un rato de la rutina y descubrir cosas nuevas. En el fondo, quiero despejarme, disfrutar y tener un poco de paz y salud mental».

Los nombres que suenan para sumarse a Palabra de Honor

El próximo reality de Canal 13 ha generado gran expectación. De este modo, han surgido diversos rumores sobre los nombres que se podrían sumar al espacio.

En este sentido, La Hora indicó que Sergio Rojas estaría listo para sumarse a Palabra de Honor.

Además, de acuerdo a lo informado por Fotech, una popular actriz que actualmente la rompe en OnlyFans también podría llegar al nuevo reality de Canal 13. Hablamos de Antonella Ríos.

Por otro lado, de acuerdo a La Cuarta, otros nombres que suenan para sumarse a Palabra de Honor son Faloon Larraguibel, Oriana Marzoli, Andrés Caniulef y Facundo González.

Es importante señalar que las grabaciones se realizarán en Perú e iniciarían dentro de los próximos días.