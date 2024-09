Querido exparticipante de Gran Hermano Chile regresará al reality de CHV: ¿Cuándo volverá?

En el episodio de este lunes de Gran Hermano Chile, se dio que un exparticipante regresará al espacio de Chilevisión.

Vale señalar que en esta oportunidad, fueron los jugadores del reality quienes votaron para traer de regreso a un exjugador.

De este modo, fue Iván Cabrera el elegido por los participantes de Gran Hermano Chile.

Recordemos que el «Potro» abandonó el reality después de que fue visitado por su esposa hace algunos días.

Es importante señalar que Iván Cabrera recibió 12 votos a favor, mientras que Diego, quien fue quien estuvo más cerca de él, obtuvo 6.

Frente a esto, la animadora de Gran Hermano, Diana Bolocco expresó: «No es sorpresivo, porque fue una de las despedidas más emotivas en la historia de la casa».

¿Cuándo reingresará Iván Cabrera a Gran Hermano Chile?

La animadora del reality, dio a conocer cuándo volverá a ingresar Iván Cabrera a Gran Hermano Chile.

«El domingo, en vivo y en directo», indicó Diana Bolocco.

«Menos mal no entra antes, porque los que somos chilenos no vamos a estar en condiciones de poner atención. Vamos a estar con nuestras neuronas en remojo», señaló la comunicadora en modo de broma refiriéndose a las Fiestas Patrias.

Por otro lado, es importante señalar que Camila Andrade no fue parte del repechaje de Gran Hermano Chile.

Estos se debe a que la exanimadora de Caja de Pandora no quiso. «Era muy pronto. Me bajé del avión y me preguntaron, también necesito digerir un poco. Para que la gente sepa, yo no tengo mi celular, no he visto a mi pololo, recién vi a mi mamá, mi hermana y mis amigas», señaló con respecto a su decisión.

También te puede interesar: Palabra de Honor: estos son los participantes confirmados y los que se podrían sumar al nuevo reality de Canal 13