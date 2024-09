«¡Bájate ahora, desubicado!»: Viralizan polémico video de niño de 10 años manejando un auto en Arica

Hace algunos días, en redes sociales se viralizó un video en el que un niño está manejando un vehículo en Arica.

El registro lo compartió la cuenta de Instagram @aricaemergencias.

«Ante una peligrosa situación por calles de ARICA (Edmundo Pérez Zujovic) niño menor de edad conduce solo un vehículo motorizado. Los adultos a su cargo brillan por su ausencia, nos indican que el niño siempre conduce distintos vehículos», expresó el medio ya nombrado.

Cabe destacar que en el video viralizado se puede escuchar a una mujer, quien criticó al niño.

«¡¿Qué hacís manejando el auto?! ¡¿Cómo se te ocurre?! (…) ¡Bájate ahora, desubicado! Llama a tu papá, anda a buscarlo, altiro», le dijo.

Luego, el niño le indicó que vivía a unos metros del lugar y que estaba entrando el automóvil.

Frente a esto, la mujer le señaló: «No me interesa donde vivas, tú estás infringiendo la ley. Esto no corresponde. Tus papás están allá, ellos deben sacar el auto, no tú».

Posteriormente, el niño señaló que tiene 10 años y la mujer le siguió insistiendo por los peligros que significaba que estuviera manejando.

Ante esto, el niño le indicó: «Yo sé manejar».

Video de niño manejando en Arica generó diversas reacciones

Como era de esperarse, el video compartido por la cuenta de Instagram @aricaemergencias generó múltiples reacciones.

En este sentido, algunos criticaron a la mujer por la manera en que le habló al niño, mientras que otros destacaron su reacción.

«Es un peligro, de acuerdo, pero tampoco es la forma de tratarlo«; «Excelente señora 👍🏻»; «La gente que dice que le pone color… todo bien en casa????»; «Que onda la gente justificando al cabro chic , y diciendo que la señora le dio color… No es correcto lo que hace el niñito y listo. Y el tono que uso la señora esa bien para la situación. Que le tome el peso a las acciones antes de que ocurra algo más grave»; «Que onda la señora !! 😂😂 Tratando un poco más como delincuente al niñito !!», fueron algunos de los comentarios que dejó el video del niño manejando.

