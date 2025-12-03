Los Jaivas anuncian a los invitados de su concierto en el Estadio Nacional: Joe Vasconcellos, Nano Stern y más

Este domingo 7 de diciembre, se llevará a cabo un importante hito cultural: «Los Jaivas, Siempre». Espectáculo creado especialmente para rendir homenaje a más de seis décadas de trayectoria de la banda nacional.

Y recientemente, desde la popular agrupación revelaron a los artistas invitados de su esperado evento.

Destacados artistas chilenos serán parte del concierto de Los Jaivas en el Estadio Nacional

El concierto va a contar con la presencia de importantes artistas que han crecido, dialogado y creado bajo la influencia de Los Jaivas.

Los invitados son Roberto Márquez, Aldo “Macha” Asenjo, Nano Stern, Joe Vasconcellos, Álvaro Henríquez, Tilo González, Pancho Sazo, Matías Peñailillo y Juan Pablo Bosco.

De este modo, se añade una carga emocional y estética que enriquece el espectáculo, tendiendo un puente entre el legado del grupo y la energía de distintas etapas de la música chilena. Con ello, queda en evidencia que el sello de sus intérpretes trasciende cualquier generación.

El concierto está diseñado como un viaje simbólico y emocional. Se hará un viaje por capítulos esenciales de la historia de la banda, uniendo música, visualidad, literatura y ritualidad en un montaje sin precedentes.

Por otro lado, la puesta en escena considera pantallas de gran formato, composición audiovisual inmersiva, elementos performáticos y guiños al imaginario ancestral que ha acompañado al conjunto desde sus inicios, integrando tecnologías contemporáneas para expandir la experiencia sensorial del público.

Además, en esta instancia, interpretarán el disco «Alturas de Machu Picchu» inspirado en la poesía de Pablo Neruda.

Igualmente, el público podrá disfrutar de un repertorio que forma parte del patrimonio cultural nacional. Piezas como «Todos Juntos», «Mira Niñita», «La Conquistada», «Canción del Sur», «Mambo de Machaguay» e «Hijos de la Tierra» harán vibrar los presentes en el Estadio Nacional.

Este concierto de Los Jaivas está pensado como una celebración del patrimonio musical y artístico del continente. Además, destaca el recorrido internacional de la banda, que ha pasado por escenarios tan importantes como el Carnegie Hall, el Olympia de París, el Royal Festival Hall de Londres, el Beijing Arts Festival y varias ediciones de Lollapalooza, entre otros hitos que confirman su alcance global.

Vale señalar que todavía quedan entradas a través del sistema Ticketmaster.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google