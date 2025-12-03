Iván Torres revela problema de salud que lo alejó de las pantallas y que le pudo costar la vida: «Me da miedo no estar para mis hijas

Durante la jornada de este miércoles, Iván Torres reapareció en el matinal de TVN, «Buenos Días a Todos» y se refirió a las complicaciones de salud que lo tuvieron alejado de su trabajo.

El meteorólogo dio a conocer que tuvo cálculos al riñón y una septicemia multiorgánica, por lo que estuvo internado en la UCI y fue operado.

«Estuve muy complicado, pero es algo que muchos tienen, cálculos al riñón. El problema mío es que yo soy muy tolerante al dolor (…) Nunca lo sentía, pensaba que tenía algún disco gastado. Pero llegué inconsciente a la clínica y además de eso tuve septicemia multiorgánica, según lo que dijeron los doctores. Estuve grave», indicó Iván Torres.

El especialista dio a conocer que le hicieron exámenes y notaron problemas en sus riñones. «En un principio dijeron, son cuatro cálculos. Después me intervinieron, me sacaron mucha materia del riñón, con antibióticos muy fuerte, estuve más de ocho días en la clínica, estuve en el UCI», indicó.

«Después de estar casi 15 días, recién me operaron el 10 de noviembre», indicó Iván Torres.

Además, reveló que tras ser operado, los médicos le indicaron que le sacaron siete cálculos en sus riñones y que le pusieron un catéter desde el riñón a la uretra.

«Cuando ibas al baño, yo le golpeaba combos a la muralla del dolor. Era un dolor espantoso (…) Recién el día 24 de noviembre me sacaron el catéter, y dos o tres días después ya estaba, pero casi como nuevo», reveló el meteorólogo de TVN.

Además, Iván Torres mencionó que «estuve internado ocho días, después tuve que irme a operar dos días más y lo último ya fue ambulatorio cuando me sacaron el catéter. Pero la pasé mal»

En este sentido, señaló que en un principio habría recibido diagnósticos erróneos. De hecho, le señalaron que tenía una bronquitis.

Y sobre los síntomas, el especialista de TVN expresó: «Tuve dos episodios de fiebre, nada más, después sentía un cansancio y un dolor a la espalda, después empecé terciana (…) Después caí inconsciente».

Incluso reveló la gravedad que tuvo este problema de salud. «El médico me dijo ‘si no vienes, no pasas de esta noche».

En este sentido, expresó: «Ese instante nunca me di cuenta, pero ahora, me da miedo pensar no estar para mis hijas (…) me intranquiliza tener cualquier episodio como ese, pero ya sé que cualquier dolor que tenga en la espalda, voy al tiro al médico».

