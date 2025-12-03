Revelan que CHV retuvo a una de sus figuras con un millonario sueldo: «Es mucha plata»

En el programa de espectáculos de Canal 13, «Hay que decirlo», Willy Sabor reveló detalles con respecto al traspaso de «Detrás del Muro» a Mega. De este modo, reveló los motivos de los participantes que optaron por quedarse en Chilevisión (CHV).

Vale señalar que Kurt Carrera, María José Quiroz y Christian Henríquez decidieron quedarse en el canal.

«Estaba el Kike molesto. No estaba muy contento el Kike (…) Decía, ‘¿qué van a ser ahí en Chilevisión, hueón?’ (…) La María José Quiroz, Christian Henríquez y el Kurt se quedan en Chilevision, por así un billete, les pagan como 4 veces más, más o menos (…) Pero yo le entiendo al Kurt, que dice ‘yo no quiero seguir haciendo lo mismo, quiero hacer otra cosa’, y está bien», indicó Wily Sabor.

Además, agregó: «No estaba muy contento, además que él hizo toda la gestión para que El Muro volviera a Mega. Él hizo toda la negociación y todo, y estos aprovechan de conversar con Julio César y les ofrecen más billete, y por plata se quedaron en Chilevisión. Y harta plata, es mucha plata».

Willy Sabor revela millonario monto que ganará Kurt Carrera en CHV

Posteriormente, Willy sorprendió a sus compañeros tras revelar: «Yo sé que Kurt Carrera va a ganar alrededor de 10 millones de pesos mensuales».

Además, dio a conocer que «El Muro, el último capítulo es el 18 de diciembre (…) A mí me invitaron para el día 11. Me han invitado toda la semana, pero yo soy amigo de todos».

En este sentido, Willy Sabor recordó otras ocasiones en la que miembros abandonaron el elenco. «Kike no está contento, porque no es primera vez que le pasa, se la hice yo, se la hizo la Marlen (Olivari). Yo me fui por plata también, en esa época…», indicó.

«Está todo zanjado nomás, ya se tomó la decisión y se viene un nuevo programa de humor en Chilevisión», finalizó.

