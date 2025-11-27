Quiebre en «Detrás del Muro»: revelan que dos participantes abandonarían el elenco

Días intensos se viven en el programa de humor «Detrás del Muro», el que es liderado por Kike Morandé y que actualmente se emite por las pantallas de Chilevisión.

Es importante recordar que hace un par de semanas, se dio a conocer que el equipo estaría negociando para llegar a Mega, donde se emitía el recordado Morandé con Compañía.

Los humoristas se habrían convencido después de que se les ofreciera mejores condiciones contractuales. De este modo, no renovarían con CHV su contrato que finaliza este 31 de diciembre.

Sin embargo, se dio a conocer que no todos los humoristas estarían de acuerdo con ir a Mega y que quieren quedarse en Chilevisión. De hecho, ya habrían extendido su contrato.

Revelan supuesto quiebre al interior de Detrás del Muro

Vale señalar que hace un tiempo, se había dado a conocer que uno de los humoristas que se quedaría en CHV sería Christián Henríquez, quien le da vida al popular Ruperto.

Y recientemente, en el programa de Zona de Estrellas, el periodista Hugo Valencia reveló a otros dos actores que dejarían el elenco.

De acuerdo al comunicador, se trataría ni más ni menos que de María José Quiroz y Kurt Carrera.

«Hoy habrían estampado su firma (…) Dejan el Muro, se quedan en Chilevisión y verán partir al resto de sus compañeros», indicó Hugo Valencia.

Vale señalar que esta supuesta decisión de los humoristas no genera gran sorpresa. Esto debido a que el año pasado fueron de los últimos en ser parte de la reunión del elenco, debido a problemas internos del equipo.

Además, el mismo periodista negó una información que había surgido que indicaba que Paola Troncoso y Miguelito abandonarían el espacio para seguir en CHV.

