Tensión en «Detrás del Muro»: revelan supuesto quiebre en el elenco por posible llegada a Mega

Recientemente, la periodista de farándula, Paula Escobar dio a conocer que existiría un quiebre dentro del elenco del programa Detrás del Muro.

Vale señalar que hace algunos días, la misma comunicadora había dado a conocer que el espacio dejaría CHV para llegar a Mega.

En dicha instancia, la periodista indicó: «Según mis fuentes, Chilevisión lo toma como una traición por parte de El Muro. Si bien todos tienen contratos independientes, se habrían puesto de acuerdo ante el llamado de Juan Pablo González, quien ocupa un alto cargo en Mega y está a cargo del Festival de Viña».

Es importante mencionar que González fue el responsable de la llegada de «Detrás del Muro» a CHV. Sin embargo, ahora forma parte de Mega y quiere sumar al popular programa de comedia.

Este tema ha dado mucho que hablar. De hecho, este lunes, en Fiebre de Baile, Raquel Argandoña le consultó a María José Quiroz y Gustavo Becerra: «¿Ustedes van a traicionar a Chilevisión?».

Frente a esto, Quiroz contestó: «Nosotros tenemos contrato hasta el 31 de diciembre y vamos a seguir hasta ese momento haciendo nuestro trabajo con amor, haciendo reír hasta el último día que tengamos que estar acá. Después no sabemos».

Luego, Fotech dio a conocer que Gustavo Becerra tuvo una tensa discusión con Julio César Rodríguez, rostro y productor ejecutivo de CHV.

Y recientemente, se dio a conocer que este supuesto cambio, no contaría con el apoyo de todo el equipo de «Detrás del Muro».

Revelan supuesto quiebre en el equipo de «Detras del Muro»

En el programa de farándula Zona de Estrellas, Paula Escobar dio a conocer que tres integrantes del elenco, estarían buscando quedarse en CHV. Uno de ellos ería Christian Henríquez, quien le da vida a Ruperto.

«Sí hay una negociación aparte con Ruperto, y él es uno de los tres que estoy averiguando… los otros nombres no los digo porque aún no los tengo, pero lo relevante es que Ruperto sigue en negociaciones con CHV», indicó la periodista de farándula.

«Al parecer Ruperto no estaría tan de acuerdo con irse con todos a Mega, sino que estaría esperando a ver qué dice CHV. Hasta hoy, Ruperto podría quedarse en Chilevisión, de acuerdo a lo que le ofrezcan. O sea, él está negociando todo lo que es aparte», agregó.

