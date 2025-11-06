31 Minutos suma nueva fecha de «Radio Guaripolo II» en el Movistar Arena: cuándo es y cómo comprar entradas

Luego del exitoso paso de 31 Minutos en el Tiny Desk, se ha desarrollado gran locura por el icónico programa de títeres. Esto se ve reflejado en el éxito en ventas de la primera fecha que se anunció de «Radio Guaripolo II» en el Movistar Arena.

Y esta euforia está lejos de detenerse. De hecho, recientemente, la productora, La Oreja, anunció una nueva función del noticiero más querido de la televisión en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins.

Vale señalar que esta segunda fecha quedó programada para el 1 de febrero del 2026 en el Movistar Arena. Instancia, en la que se espera una jornada inolvidable para el público de todas las edades.

Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 Minutos, es el anfitrión de «Radio Guaripolo II» llega a este concierto con nuevas secciones, entrevistas y canciones junto a los queridos personajes del programa. Entre ellos Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Patana y más.

En este sentido, se espera una jornada en la que vibrará el Movistar Arena, con una historia llena de humor, música y emoción. Esto junto a grandes canciones como «Mi Muñeca me Habló», «Yo nunca vi Televisión» y «Diente Blanco, no te vayas».

Vale señalar que la primera fecha de «Radio Guaripolo II» se desarrollará el 31 de enero del próximo año y todavía quedan algunas entradas disponibles.

Revisa cómo comprar entradas para la segunda fecha de «Radio Guaripolo II» de 31 Minutos en el Movistar Arena

La preventa exclusiva para clientes Banco Estado de la segunda fecha de «Radio Guaripolo II» inició hoy, jueves 6 de noviembre, a las 12:00 horas a través de Puntoticket (máximo dos tickets por persona).

Por otro lado, la venta general, iniciará el sábado 8 de noviembre a la misma hora, o cuando se agote el stock de la preventa.

Además, todavía se pueden adquirir entradas para la primera fecha de 31 Minutos en el Movistar Arena.

