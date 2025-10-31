31 Minutos regresa al Movistar Arena con «Radio Guaripolo II»: Cuándo es y cómo comprar entradas

Luego del gran éxito que tuvo la sesión de 31 Minutos en el Tiny Desk, la que cuenta con más de 10 millones de reproducciones YouTube, se anunció el regreso del noticiero más querido de la televisión chilena al Movistar Arena para presentar «Radio Guaripolo II».

El evento está programado para el viernes 31 de enero, a las 19:00 horas. Se espera que sea una jornada inolvidable para el público de todas las edades.

Guaripolo, quien es el personaje de 31 Minutos favoritos de los niños, es el anfitrión de «Radio Guaripolo II» y viene con nuevas secciones y entrevistas y canciones junto a Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Patana y más.

De este modo, se espera una jornada que haga vibrar al Movistar Arena con una gran historia llena de humor, música y emoción. Esto de la mano de grandes éxitos como «Mi Muñeca me Habló», «Diente Blanco, no te vayas» y «Yo nunca vi Televisión».

El regreso de 31 Minutos al Movistar Arena sigue reafirmando la vigencia e impacto cultural que tiene el programa de títeres.

¿Cómo comprar entradas para «Radio Guaripolo II» de 31 Minutos en el Movistar Arena?

La preventa de entradas exclusiva para clientes Banco Estado, estará disponible a partir del lunes 27 de octubre, a las 12:00 horas, mediante Puntoticket. Vale señalar que habrá un stock de 3.000 tickets.

Por otro lado, el inicio de la venta general está programado para el miércoles, 29 de octubre, a las 12:00 horas a través de la misma ticketera.

Es importante recordar que la última vez que el noticiero más querido se presentó en el Movistar Arena fue el domingo 6 de julio. Jornada en la que se realizaron dos funciones y que el público vibró con sus grandes éxitos.

