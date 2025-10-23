Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler reveló cuándo se podrían desarrollar precipitaciones en Santiago

Estamos en pleno periodo de primavera. Sin embargo, mucha gente se pregunta cuándo se podrían desarrollar las últimas lluvias en la Región Metropolitana.

En este sentido, en la mañana de este jueves 23 de octubre, en CHV Noticias, la meteoróloga Allison Göhler dio a conocer cuándo se podrían desarrollar precipitaciones en Santiago y la intensidad que tendrían.

Primero que todo, la especialista de CHV dio a conocer que para este jueves, se espera que la temperatura máxima llegue a 20 grados en Santiago.

Además, dio a conocer que para mañana, viernes, también se espera una máxima de 20 grados. Mientras que la mínima sería de 11 grados.

Sin embargo, esto no fue todo. Allison Göhler también reveló que durante dicho día «podríamos tener la caída de algunas gotitas». Sin embargo, aclaró que «sería algo débil».

Posteriormente, la meteoróloga de CHV indicó que durante el sábado 25 de octubre, subiría la temperatura en la capital del país. De acuerdo a su pronóstico del tiempo para Santiago, la máxima sería de 23 grados y la mínima de 8 grados.

Por otro lado, durante el domingo de esta semana, se desarrollaría más calor en Santiago. Durante esta jornada, la temperatura más alta sería de 26 grados y la más baja de 7.

«Va a ir incrementando la temperatura durante el fin de semana y esperamos una próxima semana con temperaturas primaverales», señaló Allison Göhler.

