Nueva eliminada de Fiebre de Baile lanza potentes acusaciones contra el programa: «Manipulación de votos» y «son súper truchos»

Recientemente, el estelar de CHV, «Fiebre de Baile» tuvo a su tercera eliminación, quien no contuvo las lágrimas en el set.

En la noche de este miércoles 22 de octubre, la más reciente salida se definió en los últimos puntajes: Michelle Carvalho, Nicole Moreno, Rai Cerda y Carlyn Romero.

Sin embargo, Luli se salvó por la votación popular. En tanto, Cerda obtuvo el mejor puntaje. De esta manera, todo se definió en las exparticipantes de Gran Hermano Chile.

Michelle Carvalho se presentó con la bachata «La fama» de Rosalía y The Weeknd. Y posteriormente compartió un desahogo, en el que señaló estar cansada del las comparaciones con Cata Díaz y el hate. Por su parte, Carlyn Romero bailó «Cupido» de la argentina Tini.

Y la eliminada terminó siendo Michelle, quien obtuvo 19 puntos. Mientras que su contrincante alcanzó 24 unidades.

De todos modos, la brasileña indicó que se va contenta, ya que durante toda la semana estuvo pidiendo salir de Fiebre de Baile.

En este contexto, en todo de humor, Michelle Carvalho indicó que va a ir a «mover la raja a Turquía».

El descargo de Michelle Carvalho tras su salida de Fiebre de Baile

En el programa de CHV, El Var, la brasileña lanzó potentes descargo contra Fiebre de Baile.

«Acá en el canal te inducen a decir cosas que tú no quieres, justamente por el morbo, por vender, por las visualizaciones. A mí me hacían y me trataban de inducir a hacer comentarios despectivos de mis compañeros. Yo nunca caí en ese juego», indicó Michelle Carvalho.

Además, acusó que existiría «manipulación de votos, los puntitos. Esos votos online para mí son súper truchos».

Vale señalar que Juan Pablo Queraltó defendió al programa diciendo que hay un notario. Sin embargo, Michelle Carvalho respondió: «No hay notario».

En este sentido, la ahora exparticipante de Fiebre de Baile indicó que existiría favoritismo en vestuarios y grabaciones de las presentaciones. De hecho, trató de «nefasto» el trabajo de dirección.

«Enfocan personas específicas, que ellos quieren que se luzcan, que bailan increíble, y llega una Michellita allá y enfocan el techo, el suelo… deberían cambiar al camarógrafo, que no está cumpliendo su pega muy bien», expresó Michelle Carvalho.

Michelle Carvalho dijo que Fiebre de Baile está arreglado🫢 pic.twitter.com/PJCQOSGHjq — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) October 23, 2025

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google