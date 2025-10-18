«Yo no quise…»: Michelle Carvalho reveló la particular petición de Alexis Sánchez para mantener su relación

Una de las invitadas al más reciente capítulo de Podemos Hablar, de Chilevisión, fue la brasileña Michelle Carvalho. La modelo y participante de Fiebre de Baile, se sinceró sobre su carrera en televisión, sus polémicas más recordadas, y su regreso a las pantallas en Gran Hermano.

En la conversación con Diana Bolocco, Carvalho recordó el momento en el que conoció a Alexis Sánchez, y mantuvo una relación con él. Además, una petición del Niño Maravilla, llamó la atención en las redes.

Michelle Carvalho reveló la particular petición de Alexis Sánchez para mantener su relación

En el último capítulo del programa, Michelle Carvalho habló sobre su relación amorosa con Alexis Sánchez, cuando el bicampeón de América jugaba en Barcelona. Así, la brasileña reveló cómo se conocieron: «Fue de una manera muy peculiar, fue por Facebook».

Tras entablar algunas conversaciones, Alexis le habría pedido hacer una videollamada: «Ahí empezamos a hablar por días«, comentó Carvalho. Además, por su trabajo, pudieron coincidir en España, donde terminaron consolidando una relación.

«Yo no sé si me enamoré, pero recuerdo que éramos muy cómplices y amigos, nos divertíamos mucho», explicó Michelle Carvalho.

También, Michelle Carvalho aseguró que lo recuerda con mucho cariño: «Íbamos a la playa, íbamos a muchos restoranes, salíamos con sus compañeros de club«.

«No tengo contacto con él hace años, pero siempre le deseo lo mejor«, agregó.

Eso sí, hubo un solo problema, que terminó acabando con su relación. Según relató Michelle Carvalho, Alexis Sánchez le habría pedido que dejara la televisión:

«Era un requisito, como no le gustaba la exposición, pedía que para que lo nuestro funcionara tenía que renunciar a eso, y yo no quise renunciar«, argumentó.

