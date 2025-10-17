Allanan domicilio de exparticipante de Gran Hermano y arriesga hasta seis años de prisión: El joven alzó la voz

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran impacto en el mundo del espectáculo. Resulta que la policía allanó el domicilio de un popular exparticipante de Gran Hermano, quien es acusado de promover casinos ilegales a través de redes sociales.

Se trata ni más ni menos que de Joel Ojeda, quien fue parte de la versión argentina del programa de telerrealidad en 2023.

Es importante señalar que varios chilenos siguieron esta edición, ya que su lanzamiento fue poco después de que se desarrolló la primera versión del reality en Chile. De este modo, muchos fanáticos siguieron viendo la versión trasandina.

Allanan casa de exparticipante de Gran Hermano

A través de un comunicado, la fiscalía indicó: «De acuerdo con la investigación, el imputado habría publicitado y promovido apuestas en una plataforma virtual no habilitada, captando posibles jugadores y ofreciendo beneficios en dinero, pese a haber sido previamente advertido por la justicia sobre la ilicitud de su accionar».

«El allanamiento de su domicilio ubicado en provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo con el objetivo de secuestrar elementos de prueba que resulten útiles para el avance de la investigación. Paralelamente, la fiscalía se encuentra investigando los flujos de dinero movidos por el imputado como resultado de las ganancias por la promoción de apuestas ilegales», añadió el Ministerio Público, de acuerdo a lo informado por La Nación.

De este modo, el informe oficial señala que el exparticipante de Gran Hermano violó el artículo 301 del Código Penal argentino. Este establece una pena de tres a seis años de prisión.

Ojeda alza la voz

Luego de que se conoció el allanamiento, el exparticipante de Gran Hermano compartió un descargo a través de su cuenta de X (antes Twitter).

«Nunca estuve detenido, ni esposado. Sí, allanaron mi casa 12 personas para buscar quién sabe qué, por supuesto no encontraron nada. Se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos de la jubilación de mi vieja. Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país», expresó.

Nunca estuve detenido, ni esposado. Si allanaron mi casa 12 PERSONAS para buscar quien sabe que, por supuesto no encontraron nada. Se llevaron mi celular mi computadora y 400 mil pesos de la JUBILACIÓN de mi vieja. Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país — Joel ojeda (@joelojedaa1) October 16, 2025

