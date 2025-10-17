Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler reveló el pronóstico para Santiago y se refirió a las posibilidades de precipitaciones
En la mañana de este viernes, la especialista de CHV entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital ¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana durante la próxima semana? Revisa las palabras de la meteoróloga a continuación.
También te podría interesar: Harry Nach llegó a RadioActiva y adelantó detalles de su concierto en Teatro Coliseo: «Quiero que la gente se vuelva loca»
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.