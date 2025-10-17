17 Oct, 2025. 15:59 hrs

Harry Nach llegó a RadioActiva y adelantó detalles de su concierto en Teatro Coliseo: «Quiero que la gente se vuelva loca»

Durante el próximo mes, Harry Nach llevará a cabo un concierto en Teatro Coliseoy adelantó detalles en la radio de la gente feliz.

Por Iván López
En la tarde de este jueves, Harry Nach estuvo presente en «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia en la que reveló detalles sobre lo que será su concierto en Teatro Coliseo, el que se desarrollará el domingo 30 de noviembre. 

Este show se titula «Only Perk» y el cantante adelantó: «Lo que le quiero es darle más el énfasis a las canciones de Harry Trap antiguos y de Harry Trap nuevos». 

«Quiero darle un concepto también más cercano, quiero acercarme un poco más a mis fanáticos», agregó Harry Nach.

Además, el intérprete expresó: «Quiero sentirme como cuando empezaba, cuando estaba como en cierto boom e hicimos como, por ejemplo, un Club Subterráneo. Cuando ahí estábamos así todos así eufóricos, full en el trap. Quiero revivir ese momento y quiero que se haga en el Coliseo (…) Y nada, quiero darle esa vibra brígida». 

«Quiero mosh, que la gente salte, quiero que la gente se vuelva loca, hermano», agregó Harry Nach. 

 

@radioactivachile Ayer recibimos la visita del tremendo Harry Nach, que nos preparó un poquito para lo que veremos en su próximo show en el Teatro Coliseo 🔥 El artista se presentará el 30 de noviembre en el recinto, el cual, según lo que nos reveló en #HiperActiva #VamoACalmarno ♬ sonido original – RadioActiva

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Harry Nach en Teatro Coliseo?

Las entradas para el concierto del intérprete de canciones como «Tak Tiki Tak» se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket y los precios van desde los $17.250.

Revisa a continuación los valores de los tickets:

  • Platea Baja: $23.000
  • Cancha: $17.250
  • Cancha más Meet and Greet: $57.500
  • Accesibilidad Universal y Acompañante AU: $17.250

