Harry Nach llegó a RadioActiva y adelantó detalles de su concierto en Teatro Coliseo: «Quiero que la gente se vuelva loca»

En la tarde de este jueves, Harry Nach estuvo presente en «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia en la que reveló detalles sobre lo que será su concierto en Teatro Coliseo, el que se desarrollará el domingo 30 de noviembre.

Este show se titula «Only Perk» y el cantante adelantó: «Lo que le quiero es darle más el énfasis a las canciones de Harry Trap antiguos y de Harry Trap nuevos».

«Quiero darle un concepto también más cercano, quiero acercarme un poco más a mis fanáticos», agregó Harry Nach.

Además, el intérprete expresó: «Quiero sentirme como cuando empezaba, cuando estaba como en cierto boom e hicimos como, por ejemplo, un Club Subterráneo. Cuando ahí estábamos así todos así eufóricos, full en el trap. Quiero revivir ese momento y quiero que se haga en el Coliseo (…) Y nada, quiero darle esa vibra brígida».

«Quiero mosh, que la gente salte, quiero que la gente se vuelva loca, hermano», agregó Harry Nach.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Harry Nach en Teatro Coliseo?

Las entradas para el concierto del intérprete de canciones como «Tak Tiki Tak» se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket y los precios van desde los $17.250.

Revisa a continuación los valores de los tickets:

Platea Baja: $23.000

$23.000 Cancha: $17.250

$17.250 Cancha más Meet and Greet: $57.500

$57.500 Accesibilidad Universal y Acompañante AU: $17.250

