Popular pareja del espectáculo anuncia su matrimonio: «Fue un pedido de compromiso muy bonito»

Recientemente, se dio a conocer que una popular pareja del espectáculo chileno se va a casar. Hablamos ni más ni menos que del cantante de cumbia Américo y Yamila Reyna, quienes llevan más de un año juntos.

Y ahora se preparan para dar un nuevo paso en su relación. Recordemos que este romance se hizo público en la gala de la última versión del Festival de Viña del Mar.

Yamila Reyna revela detalles de la propuesta de matrimonio que recibió

La actriz argentina dio a conocer cómo fue el momento en que Américo le pidió matrimonio. Además, reveló que esto ocurrió cuando pensaba que su pareja iba a una cita de trabajo, lo que terminó en una romántica velada

«Fue un pedido de compromiso muy bonito, muy íntimo, por ende, lo quiero mantener como tal», indicó la exfigura de TVN, en conversación con LUN.

Además, mencionó que «solo quiero decirte que fue una noche mágica, especial, perfecta. Él se preocupó de cada detalle, de sorprenderme. Fui a acompañarlo supuestamente a una cena de trabajo y me encontré con esta sorpresa hermosa, que fue el sueño de cualquier mujer lo que me pasó en esa noche».

En este sentido, Yamila Reyna mencionó que en esta instancia, estuvieron presentes «los más cercanos a nosotros, los familiares más íntimos, los amigos más íntimos y fue algo muy bonito, muy emotivo y definitivamente una de las noches que jamás en mi vida me voy a poder olvidar».

La argentina reconoció que «fue muy bonito». Asimismo señaló: «Fue justo en el periodo que yo estaba haciendo el programa de CHV de cocina (Top Chef Vip), entonces estaba con muchísimo estrés y fue un bálsamo de amor, de calma, de paz, lo que fue esa noche para mí».

