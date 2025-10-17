«No hay esta preocupación»: Brasileña queda en shock tras notar «error» en la seguridad de los bancos en Chile

Recientemente, una creadora de contenido de nacionalidad brasileña se hizo viral tras compartir un registro, en el que dio a conocer una experiencia que vivió en nuestro país.

La joven, quien es conocida en TikTok como Jessieessousa o «La brasilerita», dio a conocer un particular detalle que le llamó la atención en un banco chileno.

«Estoy en completo shock», partió diciendo la brasileña. De acuerdo a su relato, fue hasta un banco de nuestro país para hacer un trámite. Instancia en la que quedó impactada tras darse cuenta que no había un detector de metales en la entrada. Algo que es obligatorio en Brasil.

«En Brasil es regla en todos los bancos, incluso en algunos lugares es ley. Sirve para filtrar lo que la gente lleve. Y acá, no hay esta preocupación», indicó la tiktoker.

A pesar de que los bancos sí tienen guardias y cámaras de seguridad, la brasileña quedó impactada por la diferencia en la seguridad que hay entre los dos países.

Video viral en TikTok genera múltiples reacciones

El video de la tiktoker brasileña ha alcanzado gran visibilidad, ya tiene más de 70 mil reproducciones y ha generado conversación y risas en los usuarios.

«En Chile son los bancos los que te roban»; «se nota que aprendiste a hablar español en Chile»; «incluso puedes usar tu teléfono móvil dentro de los bancos en Chile, en otros países está prohibido»; «acá lo que te mata son los intereses»; «en el último tiempo, los delincuentes prefieren robarle a la gente que va saliendo del banco, suelen haber bandas que asaltan a gente que retira altas sumas de dinero»; «fui en Brasil y tuve que dejar el celular en una cajita»; «en España no hay ni vidrios»; «hay cámaras, y al entrar, ya saben quien este usted. Hasta donde vive. Solo por ver su rostro…»; «No lo había pensado»; «Nunca nadie lo había pensado parece jajajajaj lo divertido es que tiene todo el sentido del mundo tener algo así en un banco», fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

