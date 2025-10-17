«Estas cosas pasan, y uno se arrepiente»: Auditor que perdió a su hermano conmovió a todo RadioActiva con emotivo llamado

En la tarde de este jueves, Pape Salazar recibió un emotivo llamado que conmovió a los auditores y al propio locutor.

En esta instancia, un hombre que se identificó como Óscar Lecaro quiso desahogarse al aire por el fallecimiento de su hermano, quien, sufría insuficiencia renal crónica y perdió la vida hace un mes.

En este sentido, el auditor dio a conocer que hace seis meses que su hermano estaba esperando un trasplante, el que nunca llegó.

De este modo, Óscar hizo un llamado para ser conscientes al respecto. «Le puedes dar más tiempo con su familia», mencionó el hombre en RadioActiva.

Además, se refirió a la importancia de aprovechar el tiempo que hay con los seres queridos antes de que sea tarde.

«Siempre van a estar contigo, nunca te van a abandonar. Si hay una pelea, no importa. Trata de conversarlo, trata de poder solucionarlo, porque después al final estas cosas pasan y uno se arrepiente y no pueden decir las cosas que quiere decir», mencionó el hombre en conversación con Pape Salazar.

En este contexto, el auditor dio a conocer que pasa por un complejo momento familiar. Reveló que su padre se encuentra enfermo tras una operación fallida y que su madre está devastada.

Auditor recibió múltiples mensajes de apoyo tras su llamado

Luego, de este emotivo llamado, diversos auditores de RadioActiva le dejaron palabras de apoyo a Óscar Lecaro. De este modo, compartieron sus experiencias y valoraron el rol de Pape Salazar.

«Gracias Pape. Por ser un hombro, en el cual las personas pueden apoyarse y desahogarse, compañero», indicó un oyente.

«Tanta razón, amigo. Yo pasé la vida peleando con mi madre y la perdí hace tres semanas. Y todo lo que me decía tenía razón. Te abrazo desde la distancia», indicó otra auditora de la 92.5.

