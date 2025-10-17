¡Terremoto en Mega! Revelan que participante de «El Internado» habría sido expulsada tras dejar llorando a productora: «La ordinariez fue máxima»

Hace solamente algunos días, se estrenó el nuevo reality de Mega «El Internado», el que ha contado con diversas polémicas.

Y recientemente, se filtró que una participante habría sido expulsada este jueves por protagonizar un inesperado escándalo. En concreto, habría dejado llorando a una productora del espacio, a quien gritoneó.

Revelan que participante de «El Internado» habría sido expulsada tras escandaloso episodio

Se trata ni más ni menos que de Daniella Campos. Vale señalar que todo habría comenzado debido a que estaba solicitando un alimento en específico.

«La ordinariez ya fue máxima», reveló Catalina Pulido en el programa «Sígueme».

Además, señaló: «Ella necesitaba una leche especial, gritaba y no se la traían. Y como ya ha tenido conflictos con la mayoría, ya nadie la soportaba. Fue tanta su ira, que dejó llorando a una productora».

En este sentido, la panelista del programa de farándula indicó: «Daniella Campos perdió los estribos con una productora peruana. Luego, ella renuncia al reality, después se calma, ofrece disculpas y no le habrían aceptado el arrepentimiento».

De este modo, desde la producción del reality de Mega habrían tomado la decisión de expulsar a la gemela del espacio.

Primer eliminado del espacio

Es importante señalar que el programa de telerrealidad se estrenó el lunes 13 de octubre.

Además, «El Internado» ya cuenta con su primer eliminado. Hablamos de ni más ni menos que de Ellans de Santis, quien se vio afectado por su salida.

«Me voy con pena porque para mí era un sueño, pero no quiero pelear. Un gusto conocerlos», indicó entre lágrimas.

