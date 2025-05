Yamila Reyna cuenta cómo nació su historia de amor con Américo: “Fue en un momento súper inesperado”

Durante la noche del viernes, un nuevo capítulo de Podemos Hablar tuvo como protagonista a Yamila Reyna, quien sorprendió al revelar detalles íntimos de su relación con Américo.

Aunque ya se les había visto juntos en la gala del Festival de Viña 2025, donde hicieron su primera aparición pública como pareja, fue en el programa de conversación donde Yamila se sinceró y relató cómo comenzó esta inesperada historia de amor.

“Fue en un momento súper inesperado. Yo estaba muy en paz con mi vida, tranquila. Ya tenía dos años sola y sabía que la próxima vez que le abriera las puertas al amor tenía que valer la pena”, confesó la actriz, dejando en claro que no estaba buscando una relación.

Contó que conocía a Américo desde hacía años, pero jamás habían tenido una interacción cercana. “Con el ‘chino’ nunca habíamos tenido ni una mirada, nada, nos conocíamos hace muchos años”, dijo.

Todo cambió en 2024, cuando Yamila llevó a una amiga argentina a uno de los conciertos del cantante. “Lo vimos cantar, después nos saludamos y nada más. Al otro día me pregunta cómo lo pasaron y me invita a comer como amigos. La semana siguiente, cuando me fue a buscar, yo dije ‘aquí hay algo’, porque estaba hecho una bomba de guapo. Se bajó del auto, vestido de punta en blanco. Conversamos toda la noche, lo pasamos súper bien”, relató.

¿Cómo fue el momento del primer beso entre Américo y Yamila Reyna?

Pero el romance no fue inmediato. De hecho, el primer beso tardó en llegar. “Américo es cero lanzado, yo no sabía si le había gustado o no, nada, me llevó a la puerta de mi casa, él se bajó y pensé que iba a querer entrar, no lo iba a dejar entrar, pero se despide con un beso en la mejilla y se va”, contó entre risas.

Yamila agregó que, más tarde, él le confesó que estaba muy interesado en ella. “Después me confesó de que yo le había gustado, pero como es tímido, no me miraba”.

El ansiado beso no llegó sino hasta después de varias salidas. “Pasaron cuatro citas para un beso y yo, años sin nada, no sabes el hambre que tenía, Diana. Fue a comer a mi casa y él, un caballero. Después de la cuarta cita, en mi casa, a las cuatro de la mañana, él seguía hablando como si nada y yo pensé no le gusté, no más, porque no me daba ni señales”, expresó con humor.

Finalmente, reveló cómo ocurrió ese primer beso “Era entretenido, pero cada vez que nos veíamos, más me gustaba, y hablábamos por WhatsApp. Bueno, ese día se va de casa y cuando me va a dar el beso en la mejilla y me corre la cara”, concluyó la actriz.