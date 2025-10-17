Camila Recabarren en el ojo del huracán por compartir «imprudente» video protagonizado por su hija: «Es inadecuado»

Recientemente, Camila Recabarren compartió una serie de registros en sus redes sociales, que la tienen en el ojo del huracán.

Resulta que la exchica reality publicó videos en Instagram, en los que está con su hija de 12 años, en situaciones que provocaron inquietud en sus seguidores.

En estos se puede ver a la menor de edad manejando su auto, al que llamó «casita rodante». Todo esto mientras estaban recorriendo en la Región de Coquimbo.

Vale señalar que previamente, en una historia, Camila Recabarren mencionó: «Nuestra casa rodante momentánea para prepararnos para el gran viaje. Dormimos rico dentro. Y tenemos toda nuestra organización perfecta. Y el hogar bien conformado en nuestros corazones. A donde queramos ir».

Los polémicos videos compartidos por Camila Recabarren

La ex Miss Chile compartió un registro, con su hijo manejando. «Sí, me ayuda a manejar», indicó. Además, agregó: «Acelera y frena con mi pierna, a veces necesito de su apoyo»

Esta situación generó gran indignación, en redes sociales, donde criticaron el actuar de Camila Racabarren.

En este sentido, Albero Escobar, gerente de Automóvil Club Chile conversó con Página 7 al respecto.

«Aquí tenemos una situación que es bastante irresponsable. De repente, las instituciones encargadas de velar por los niños también podrían tomar acciones», indicó sobre los registros de Camila Recabarren.

«La Ley de Tránsito está estrictamente prohibida esta maniobra: cada persona debe ir sentada en su asiento. El conductor debe ir en total control del vehículo«, añadió el gerente de Automóvil Club Chile

Además, agregó: «Se aprecia, además, que ambas están sin cinturón de seguridad. En caso de un siniestro vial, el airbag saltaría y le causaría serios daños a la niña que va adelante».

«Este tipo de situaciones son completamente censurables y lamentablemente se viralizan. Esta gente ejerce cierta influencia en ciertas personas, pero es inadecuado», continuó.

En este sentido, hizo un importante llamado a los padres. «Le recomiendo a todos los padres a no hacerlo. Además, en este caso, que es una niña que está un poco grande, en algún momento le puede sacar el auto de la casa sin permiso y puede tener un siniestro vial, porque no tiene la madurez intelectual, ni física para conducir un vehículo», mencionó

