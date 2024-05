«Yo no mando en mi corazón»: Camila Recabarren sorprende tras revelar que le atrae compañera de ¿Ganar o Servir?

En el episodio de este lunes de ¿Ganar o Servir?, Camila Recabarren sorprendió a sus amigas del reality con una sincera confesión amorosa.

Resulta que la ex Miss Chile reveló que siente atracción por otra participante del espacio de Canal 13.

«¿Por qué Diosito? Me enamoro de puros amores prohibidos», indicó Camila Recabarren mientras miraba a Daniela Colett, quien estaba entrenando en el patio de la hacienda.

Cabe destacar que la ex Miss Chile no había revelado su nombre. Incluso, en primera instancia, Blue Mary pensó que se trataba de Gonzalo Egas, sin embargo, después notó que se refería a la modelo brasileña.

Posteriormente, la locutora y Faloon Larraguibel le consultaron sobre los motivos de por qué le atrae Daniela Colett. Ante esto, Camila Recabarren les señaló: «Yo no mando en mi corazón».

Además, lanzó como broma: «La veo como muy mujer. A ustedes las veo como travestis».

Es importante mencionar que durante su participación en ¿Ganar o Servir?, Daniela Colett ha confirmado en diversas oportunidades su interés por Luis Mateucci. Sin embargo, recientemente vivieron un incómodo momento.

El incómodo momento entre Luis y Daniela

Durante una actividad en ¿Ganar o Servir?, Luis Mateucci causó gran sorpresa tras revelar su relación Daniela Aránguiz se encontraba en stand by. Algo que no le gustó mucho a la modelo brasileña, quien indicó que le había dicho que habían terminado.

«Me sentí mal. Yo lo veía como amigo y él me hizo cambiar la forma de verlo, me fue conquistando, siempre vino hacia mí. Y ahora cuando me estoy enganchando se retrae, entonces me molesta», indicó Daniela Colett.

