«No era compatible»: Daniella Campos reveló la verdadera razón sobre su polémica salida de El Internado

Hace unos días se encendió la polémica en Mega, tras la salida forzada de Daniella Campos del nuevo reality del canal, El Internado. En Sígueme, de TV+, aseguraron que la exmodelo tuvo una fuerte discusión con una de las productoras del programa, lo que habría resultado en su expulsión.

«Perdió los estribos con una productora peruana. Después se calma, ofrece disculpas y no le habrían aceptado el arrepentimiento«, aseguraron en el programa. Sin embargo, ahora Daniella Campos salió a dar su versión de los hechos.

Daniella Campos reveló la verdadera razón sobre su polémica salida de El Internado

A través de un comunicado oficial, Mega se había encargado de desmentir esta versión:

«Megamedia informa que Daniella Campos ha dejado de participar del reality El Internado que se transmite por Mega. La decisión fue tomada de común acuerdo, priorizando la salud de la exparticipante del programa«.

Ahora, para dar más detalles, Daniella Campos confesó el verdadero motivo de su salida, en conversación con El Filtrador: «Me dieron tres crisis al trigémino allá. Se me activó el nervio y ya no era compatible, se priorizó mi salud a petición mía y aceptada por el equipo«.

«No se sabe cuándo vuelve a su normalidad. Yo iba por unas semanas que casi se cumplieron», agregó Campos, respecto a su enfermedad.

Eso sí, en conversación con el medio citado, desvió la atención de la polémica versión que se reveló en «Sígueme», y agradeció a la producción del reality, ya que «Se portaron muy bien conmigo«, aseguró Daniella Campos.

