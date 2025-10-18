«Se le ocurrió la brillante idea de robar el banco»: Popular figura del espectáculo reveló el grave delito que cometió su padre en su infancia

En el más reciente capítulo de Podemos Hablar, estuvo como invitada la influencer Michelle Carvalho, donde aprovechó para hablar sobre su carrera televisiva y sus más grandes polémicas.

También, la brasileña contó anécdotas inéditas de su vida, como que estuvo por 10 años sin ver a su padre cuando era niña, ya que él estuvo preso en su país natal.

Popular figura del espectáculo reveló el grave delito que cometió su padre en su infancia

En conversación con el programa que conduce Diana Bolocco, Michelle Carvalho contó una desconocida anécdota sobre su padre: «Creo que entre 2 y 3 años, mi papá trabajaba en un banco y ahí se le ocurrió la brillante idea con sus amigos de robar el banco«.

«Él daba el acceso, el paso, era el guardia. O sea, lo que tengo entendido hasta hoy es que él era el guardia, él daba el acceso, facilitaba la entrada a las personas que cometían el robo«, reveló la brasileña.

Entonces, Carvalho comenzó a relatar el momento en el que lo descubrieron: «Mis abuelos no sabían, mi mamá no sabía, hasta que empezaron a desconfiar cuando él aparecía con abundantes montos de dinero en la casa».

«Parece que lo hizo una vez y funcionó, lo hizo dos veces y funcionó, parece que la tercera vez los pillaron. Ahí hubo como un atraco dentro del banco, uno salió muerto, otro lastimado. El otro que estaba saliendo lastimado dijo ‘bueno, me voy (a la cárcel) pero tú también vienes conmigo, porque él me ayudó‘», explicó.

Así, Michelle Carvalho confesó la sentencia que tuvo que cumplir su padre: «Fueron todos para la cárcel y estuvieron como 15 años cada uno. De los 15, él cumplió creo que nueve o diez. Impactó en nuestras vidas, como niños, como hijos, ese alejamiento, poder solamente visitarlo un par de veces en el mes«.

Aunque según sus palabras, como era pequeña, no entendía la situación y nunca le tomó el peso ni la gravedad al asunto:

«Para nosotros, yo y mi hermano, nunca fue como ‘estamos yendo a una cárcel’. Era como ‘tu papá está viviendo allá en un lugar trabajando y lo van a visitar’. Siempre cuando era día de visita de familia, era un ambiente muy feliz, decoraban, ellos nos entregaban regalos, era una fiesta. Nosotros nos íbamos a divertir allá», cerró.

