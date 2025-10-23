Shakira sorprende con nueva versión de «Hips Don’t Lie» junto a Ed Sheeran y Beéle

Este 2025, Shakira celebra junto a Spotify dos importantes hitos. Hablamos de los 30 años del álbum «Pies Descalzos» y 20 de «Oral Fixation» (Vol. 1 & 2). Proyectos que consolidaron su carrera y que sigue cautivando a nuevos oyentes.

En la serie Spotify Anniversaries, la querida cantante colombiana comparte detalles inéditos de estos trabajos. En este sentido, reflexiona sobra el impacto que tuvo en su trayectoria y en la música latina,

Además, interpreta algunas de sus grandes canciones con grandes invitados. En este sentido, en el primer capítulo sorprendió con una nueva versión de «Hips Don’t Lie», junto a Beéle y Ed Sheeran.

Vale señalar que los EPs con estas nuevas versiones estarán disponibles únicamente a través de Spotify.

Por otro lado, mediante redes sociales, Shakira tuvo palabras de agradecimiento para sus fans. «¡Gracias por caminar conmigo durante estos 30 años de Pies Descalzos, y 20 años de Fijación Oral!», indicó.

Además, con respecto a la inclusión de Ed Sheeran en esta versión de «Hips Don’t Lie», en conversación con Variety la intérprete mencionó que surge de «una conversación pendiente desde hace años».

«Admiro profundamente lo que hace con tan poco: una guitarra y su voz. Tiene una pureza y un sentido melódico únicos, y sabía que aportaría algo completamente nuevo a ‘Hips’», añadió.

En tanto, con respecto al joven artista urbano, Béele, expresó: «Es de mi tierra y representa a la nueva generación. ‘Hips Don’t Lie’ puso a Barranquilla en el mapa, y me pareció hermoso incorporar a otro artista de allá».

El regreso de Shakira a Chile

Es importante recordar que el próximo 22 de noviembre, Shakira se presentará en Chile, con un show en el Estadio Nacional.

De este modo, quienes no pudieron presenciar sus shows en el Parque Estadio de Nacional de abril, tienen una nueva oportunidad para ver a La Loba en vivo.

Todavía quedan algunas entradas, las que están disponibles a través de Puntoticket.

