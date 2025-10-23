Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recientemente, se dio a conocer que un actor que brilló en la década de los 80 estaría viviendo en situación de calle. Sin embargo, este mismo descartó esta información.

Se trata de Alejandro Landero, intérprete que destacó en proyectos como la recordada serie «Rosa Salvaje».

El actor vivió un gran momento televisivo durante la década de los 80. Periodo en el que destacaba por sus características físicas.

Alejandro Landero fue parte de proyectos como «Pasión y poder», «Monte Calvario» y «Un rostro en mi pasado».

Recordado actor desmiente estar viviendo en situación de calle

El 19 de octubre, la cuenta de X, @LaRomaMex comartió un registro del actor, sentado en una banca, junto a su mascota.

«Pido su apoyo, de la manera más atenta, para que alguien pudiera ayudar a nuestro vecino, el actor Alejandro Landero, pues está en situación de calle», decía el post que se viralizó rápidamente,

Sin embargo, luego se compartió otro video, en el que el intérprete mexicano aparecía junto a una Volkswagen Combi roja y agradeció por el apoyo.

Acá señaló que busca viajar a Puerto Vallarta para iniciar una iniciativa que tiene el objetivo generar conciencia sobre discapacidades y neurodivergencias. De hecho, el reveló que tiene autismo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

Y tras la preocupación que se generó con respecto a Alejandro Landero, El País dio a conocer que el mismo intérprete conversó con un grupo de periodistas y desmintió los rumores.

El exactor de «Rosa Salvaje» indicó que todo fue «exagerado» y que fue «una nota mal informada». Además, señaló que pronto viajará a Puerto Vallarta. De este modo, insistió en que en la calle.

«Ya me voy a una casa, ya tengo todo solucionado. Muchas gracias», indicó Alejandro Landero

Además, mencionó señaló que su carrera de actor «se acabó hace 33 años».

🚨¡ÚLTIMA HORA!🚨

El actor Alejandro Landeros rompe el silencio y explica la razón por la que vive en las calles.

🎥 Video: Estefanía Ramírez pic.twitter.com/sERCNJvy44 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 20, 2025

