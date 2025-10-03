Preocupación por estado de salud de reconocido actor: fue visto usando silla de ruedas y con complicaciones para hablar
En el mes de abril, el destacado intérprete dio a conocer que padece Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la que ha avanzado con rapidez.
En abril, el actor Eric Dane, dio a conocer que tiene Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que estaría avanzando rápidamente.
Y en la jornada de este martes, el intérprete que hace el papel de Mark Sloan en Grey’s Anatomy fue visto en el aeropuerto de Washington D.C en silla de ruedas. Situación que refleja el impacto de esta condición.
En esta instancia, Eric Dane estaba vestido con pantalones, chaqueta, una polera oscura y zapatillas blancas.
Vale señalar que un fotógrafo le consultó sobre que le diría a sus fans que se encuentran preocupados por su salud. Frente a esto, con complicaciones para articular, indicó: «Mantengan la fe, hombre».
El estado de salud Eric Dane
El actor dio a conocer la enfermedad que padece en abril, en conversación con la revista People.
«Me diagnosticaron ELA», indicó en dicha oportunidad. Además, agregó: «Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras atravesamos este nuevo capítulo».
Asimismo, Eric Dane expresó: «Me siento afortunado de poder seguir trabajando y espero con ansias volver al set de Euphoria la próxima semana. Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo».
De este modo, durante el último tiempo, el actor de Grey’s Anatomy ha estado compartiendo información sobre la enfermedad y también solicitando ayuda para el estudio de la cura.
«La ELA es lo último que quieren diagnosticar», expresó Dane en una reunión que tuvo con el congresista californiano Eric Swalwell.
«A menudo, el diagnóstico de estas personas tarda tanto tiempo. Y, por lo tanto, les impide participar en estos ensayos clínicos», continuó.
Además, para finalizar, señaló: «Tengo dos hijas en casa. Quiero verlas graduarse de la universidad, casarse, tal vez tener nietos. Quiero estar presente en todo eso. Así que voy a luchar hasta el último aliento en esto».