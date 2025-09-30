Millaray Viera preocupa tras revelar que padece complicada enfermedad: «Incluso hacer peligrar tu vida…»
Hace algunas semanas, Millaray Viera había revelado que le diagnosticaron una enfermedad. Sin embargo, no había dado a conocer cuál era.
A finales de agosto, Millaray Viera preocupó a sus seguidores tras revelar que le diagnosticó una delicada condición de salud.
En dicha instancia, dio a conocer que tiene una enfermedad autoinmune, que le genera cambios en su peso y otras consecuencias. De hecho, hace algunas semanas estuvo internada en una clínica.
«Estoy con algunos problemas de salud. Tengo una enfermedad autoinmune. Me da un poco de pudor hablar de eso, pero sí, me enfermé hace un tiempo. Estaba de viaje, me enfermé», indicó durante aquel periodo Millaray Viera.
«Llevo un mes con algunas complicaciones de salud. Estuve internada por lo mismo. Esta enfermedad me provocó una tormenta tiroidea y eso me tuvo media complicada, pero ahora estoy mejor», agregó.
Millaray Viera revela la enfermedad que le diagnosticaron
Y recientemente, a través de su cuenta de Instagram, la exfigura de CHV reveló la enfermedad que le diagnosticaron.
«Los que tenemos hipertiroidismo (Graves-Basedow en su mayoría) somos muchos menos que los que tienen hipotiroidismo. Dos enfermedades completamente DIFERENTES que afectan la misma glándula», indicó mediante una historia.
Además, Millaray Viera expresó: «Los que hemos sufrido una complicación grave del hipertiroidismo llamada Tormenta tiroidea o crisis tirotóxica somos menos aún. NO tomamos Eutirox, sino Thyrosol, no nos falta yodo, porque tenemos lo contrario».
«En general se nos complica más la salud, nos cuesta más compensar la tiroides y es más peligroso cuando no está controlado», añadió.
En este sentido, mencionó: «Mis nuevos amigos hiper me han pedido harto que hable del tema y estoy pensándolo seriamente para crear consciencia acerca de esta enfermedad».
“Porque es increíble la cantidad de gente que no sabe que la tiroides puede afectarse de diferentes formas y producirte diferentes dificultades e incluso hacer peligrar tu vida”, finalizó Millaray Viera.
