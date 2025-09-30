Popular figura de Canal 13 confirmó el fin de su matrimonio tras rumores: «Estoy muy tranquila y sé que él también»

Tras varios rumores, recientemente, una popular figura de Canal 13 rompió el silencio y dio a conocer el fin de su relación.

Estamos hablando de Karla Constant, quien estuvo por más de 10 años con Andrés Vilaseca y tienen un hijo en común.

En una reciente conversación con LUN, la comunicadora indicó que su trabajo en el reality Mundos Opuestos que se graba en Perú no habría provocado el quiebre.

«Mis viajes y mi trabajo están lejos de ser un problema en lo que fue nuestra relación», mencionó.

Karla Constant se sincera sobre su quiebre amoroso

La conductora del reality de Canal 13, indicó que su quiebre fue «de mutuo acuerdo y fue una decisión que tomamos súper a conciencia como dos personas adultas».

«El tema de los viajes no tuvo nada que ver. Nosotros tomamos esta decisión en enero de este año, ya estamos en octubre. Además, fue una decisión súper procesada, masticada, con todos los bemoles que, por supuesto, esto tiene», añadió Karla Constant.

En este sentido, la comunicadora indicó esta fue una de las «decisiones dolorosas y tristes para todos, pero cuando tomas la decisión bien pensada y con cariño, todo resulta mejor«.

Además, Karla Constant mencionó que siguen en contacto por su hijo. «Eso nunca se acaba, por lo menos desde mi punto de vista. Han sido bastantes meses donde hemos seguido procesando bien, y todo bien«, indicó.

En este contexto, la figura de Canal de 13 reconoció que se encuentra tranquila.

«Estoy muy tranquila. Yo creo que lo principal, y por eso puedo hablar también súper segura y puedo contestar, porque estoy muy tranquila y sé que él también, porque fue de mutuo acuerdo», mencionó.