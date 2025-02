«Hola y Adiós»: Karla Constant y su nuevo desafío en Canal 13

Karla Constant, ha tenido un inicio de año recargado con nuevos desafíos, partiendo por la oportunidad de animar el matinal del mismo canal durante semanas, además de su participación en el reality «Palabra de Honor».

Y la animadora, tendrá un nuevo desafío, un espacio siendo la principal conductora del programa de la casa televisiva. Estamos hablando del programa «Hola y Adiós, Historias de Aeropuerto».

Canal 13 oficializó un adelanto de lo que se viene para este nuevo programa, donde podremos descubrir diversas historias dentro del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Como historias de Amor, familiares, hasta nuevos desafíos laborales.

El programa regresa a las pantallas de Canal 13, pero con un contenido más renovado y con la conducción de Karla Constant.

El estreno de «Hola y Adiós» está pactado para el 1 de marzo de este año, y comenzará después de «Teletrece central».

Karla Constant y su nuevo desafío

La animadora confesó que, “Yo había visto las temporadas pasadas y tengo que decir que era mi programa ideal, cada vez que lo veía decía ‘este programa fue hecho para mí’. Por mi forma de ser, a mí me gusta mucho salir a la calle, porque creo que es la comunicación más directa que se puede tener con una persona. Además, este programa no tiene libreto, o sea, cualquier cosa puede pasar”.

“Quería hacer el ‘Hola y adiós’, primero porque siento que es un programa muy de Canal 13, es un espacio bonito, donde lo único que hay es emoción: chilenos y extranjeros con una emoción verdadera y a flor de piel» aseguró Constant.

«Hola y adiós» será un programa donde la animadora podrá sumergirse en las distintas historias, de las personas en chile y del extranjero, demostrando que el aeropuerto principal de nuestro país, es mucho más que un lugar de paso.

«Segundo, porque se conoce a todo tipo de personas y a muchos artistas, bandas de música y grupos de baile, junto a deportistas de alto rendimiento, entre muchos otros. Es un programa enriquecedor y me entretiene a mil. Entonces, cuando me propusieron volver al 13, dentro de las propuestas que me convencieron, obviamente estaba ‘Hola y adiós», explicó Karla Constant, en un video promocional.

También te podría interesar: 50 nuevos buses eléctricos se integrarán al sistema Red de Santiago: ¿Cuáles son las comunas beneficiadas?