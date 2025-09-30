«Me dejó totalmente paralizada»: Jorge Valdivia podría volver a prisión tras nueva y grave acusación en su contra

Recientemente, surgió una nueva acusación contra Jorge «Mago» Valdivia, la que podría significar un cambio en la medida cautelar que tiene el exfutbolista.

Esta acusación la hizo una de las mujeres que denunció al exjugador Colo Colo por violación. Investigación que sigue vigente y que lo mantiene con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno hasta hoy.

La denunciante acusó a Jorge Valdivia de romper la orden de alejamiento y de increparla en pleno centro de Santiago.

Vale señalar que la grabación de una cámara de seguridad respalda el relato de la mujer.

Según las declaraciones dadas a conocer por T13, este tenso momento ocurrió el sábado 13 de septiembre, en una feria ubicada en el barrio París-Londres, en Santiago centro.

Nueva acusación contra Jorge Valdivia

Jorge Valdivia sería el individuo que aparece con gorra y lentes. Mientras que la denunciante que acusó amejoramiento se encontraba vestida de azul.

La mujer señaló que se encontraba junto a una amiga, cuando vio al exfutbolista. «Me percaté de la presencia de Jorge, que venía en sentido contrario hacia mí», señaló.

Además, indicó que cuando estaba en un puesto de joyas, el exfutbolista se habría acercado directamente ella.

En este sentido, señaló que Jorge Valdivia empezó a amedrentarla. «Observándome de manera muy desafiante, encontrándose prácticamente frente a mi rostro, lo cual me dejó totalmente paralizada y con bastante temor, comenzando a gritar de forma muy agresiva y prepotente: ‘¡esta es la hue..! ¡esta es la hue…!'», mencionó.

Asimismo, señaló que un amigo del exfutbolista lo retiró a fuerza, mientras este la miraba fijamente.

Además, la mujer señaló que teme vivir una situación similar, ya que según su relato, Jorge Valdivia sabe donde vive.

Según consignó T13, con esta denuncia, el exfutbolista tendrá que enfrentar una nueva revisión de medidas cautelares, lo que podría significar que vuelva a prisión preventiva. Vale señalar que la audiencia fue programada mara el miércoles 1 de octubre, a las 11:00 horas.

De acuerdo al relato de la denunciante, Jorge Valdivia estaba junto a Maite Orsini y otras dos personas. No obstante, la diputada aseguró que no estaba ahí.