Daniela Aránguiz sorprende tras mostrar su casa y aclarar su vínculo actual con Jorge Valdivia: «En este momento de la vida…»

Gisella Gallardo estuvo en la casa de Daniela Aránguiz para entrevistarla para el programa de Canal 13, «Hay que decirlo» del cual es panelista.

De este modo, la exchica Mekano recibió a la comunicadora en su hogar. Instancia en la que quedaron demostradas las grandes dimensiones de la vivienda.

Además, en esta instancia se refirió a su trabajo en dos canales de televisión distintos. Recordemos que la ex de Jorge Valdivia forma parte del programa «Only Fama» de Mega y en «Sígueme» de TV+.

«Es un hobby que me da dinero. Se me hace fácil, me encanta el show televisivo. Yo lo paso bien», explicó Daniela Aránguiz.

Daniela Aránguiz se sincera sobre su vínculo actual con Jorge Valdivia

La exchica Mekano dio a conocer que legalmente sigue casada con Jorge Valdivia, aunque aclaró que «estamos separados ya hace 3 años».

Además, en el programa de Canal 13, Daniela Aránguiz confesó que tienen una buena relación. «Nos llevamos súper. Yo creo que en este momento de la vida hemos llegado como a una etapa que ya dejamos como toda la mala onda, las peleas», señaló.

«La guerra que teníamos la dejamos atrás después de todas las cosas que han pasado últimamente y nos llevamos bacán como papás. Podemos salir a comer juntos con nuestros hijos, que al final es lo que nos importa y lo que nos va a unir para toda la vida», añadió la popular figura televisiva.

En esta instancia, Daniela Aránguiz también habló de los regalos que recibía por parte de Jorge Valdivia.

«Los pros son los premios que te regalan, los premios por pase gol, el premio por gol, el premio por partido ganado. Jorge me regalaba todos los premios», señaló. Asimismo, aseguró que eran millonarios.

«Esta casa donde estás tú, la piscina, todo me lo regaló. Jorge es muy rajado, es cariñoso», indicó Aránguiz.

Además, la exchica Mekano señaló que siempre estará dispuesta a apoyar a Jorge Valdivia.

«Yo siempre voy a estar ahí para él, para lo que necesite de mí. Nos costó mucho llegar aquí porque no fue como de la noche a la mañana (…). Yo creo que él nunca pensó que yo, siendo una figura pública, iba a entrar a una cárcel y esas cosas, cuando uno las hace muy del corazón, demuestran realmente quién está ahí contigo en las buenas y en las malas», indicó.