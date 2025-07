Popular cantante chileno fue acusado de robar en supermercado de La Florida: «Me sentí muy humillado»

Recientemente, se dio a conocer que un popular cantante nacional vivió una complicada situación tras ser acusado de robar en un supermercado.

Se trata de Juan Ángel Mallorca, quien se hizo conocido por su participación en el programa «Rojo».

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete compartió un descargo sobre el mal rato que le tocó pasar.

ExRojo, Juan Ángel Mallorca se descarga tras ser acusado de robar en supermercado

«Me encuentro acá en el Líder de Santa Amalia, en La Florida. Pasé a comprar un par de cosas, paso por las cajas de autoservicio, no llevaba muchas cosas y a la salida me detiene un guardia pidiéndome la boleta», comenzó señalando.

Además, Juan Ángel Mallorca señaló: «Yo, como incrédulo, sorprendido, le pregunto que si es en serio y me dice con una risa, un tanto burlona, que sí, que devuelva. Y dice ‘si ya te tenemos cachado por las cámaras’, entonces, yo con más cara de sorprendido le sigo insistiendo que qué me había robado. Abro las manos sin nada que temer porque no me ha robado absolutamente nada»

En este sentido, el exRojo señaló que le indicaron que se había guardado lo hurtado debajo de la ropa. Frente a esto, artista indicó que lo revisaran.

«El loco me toca, me trajina un poco y no encuentra nada, ¡por supuesto!. Se van, nadie me pide unas disculpas. Y yo pido hablar con gerencia, porque me sentí muy humillado. Me sentí con mucha vergüenza porque me pararon ante todo el público a la salida, (había) mucha gente pasando y fue una tremenda falta de respeto. Vengo a hacer reclamo a otro servicio y no me pescan. El trato es súper malo», relató.

Asimismo, Juan Ángel Mallorca señaló que un guardia se rio y burló de la situación.

«No utilizo mis redes para esto, ustedes saben, pero creo que ante esta falta de respeto, ante esta situación…(lo amerita)», indicó el cantante.

Las palabras del equipo del artista

Vale señalar que Página 7 se contactó con el equipo del exRojo, quienes aseguraron que realizaron la denuncia frente a la PDI y que también reclamarán en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

«La encargada de local, en todo momento, dirigió la situación para ir en contra del guardia, identificado como Ariel Aguilar, no queriendo asumir la responsabilidad de Supermercado Lider en lo ocurrido», mencionaron.

Además, expresaron que «la solución de parte de Líder anoche, es simplemente pedir a la empresa Liderman el traslado del guardia a otro local, y pagar una multa que beneficia al supermercado y no así a la víctima, en este caso Juan Ángel. Es la razón por la cual decidimos hacerlo público y acudir a PDI y Sernac».