«No me arrepiento»: Daniela Aránguiz se sincera sobre por qué le perdonó tantas infidelidades a Jorge Valdivia

Recientemente, Daniela Aránguiz estuvo presente en el programa «Tal Cual». Instancia en la que conversó con José Miguel Viñuela y Pancha Merino sobre lo que fue su matrimonio con Jorge Valdivia. Recordemos que la exchica Mekano tuvo una relación amorosa de más de 20 años con el exfutbolista nacional.

La revelación de la ex del «Mago» llegó después de que junto a la actriz estuvieron recordando algunos comentarios que le hicieron algunas de sus exsuegras.

En este contexto, Francisca Merino señaló que en una ocasión le dijeron que lo importante era ser la principal y no «la otra».

«Panchita tú eres la catedral, deja que la otra sea la capilla», mencionó que le dijeron.

Por su parte, Daniela Aránguiz indicó que la madre de Jorge Valdivia le habría dicho algo similar.

La confesión de Daniela Aránguiz sobre las infidelidades de Jorge Valdivia

Además, en esta oportunidad, la exchica Mekano entregó detalles de por qué perdonó infidelidades del exjugador de la selección chilena.

«Yo que perdoné muchas infidelidades, no me arrepiento de haberlas perdonado. Hablando fríamente sin pensar en mí, yo crié a mis hijos súper bien, nunca me faltó nada ni a los niños», señaló Daniela Aránguiz.

Además, la ex del «Mago» explicó que «yo era súper chica, en ese tiempo no era profesional todavía, no había estudiado una carrera (…) Es súper rico poder criar a tus hijos tú. No me arrepiento por ese lado porque pude estar tranquila (económicamente)».

«Yo digo ahora ‘menos mal’. Si yo me hubiese separado, empiezan las guerras entre maridos. Cuando yo me separé, mis niños ya eran grandes, yo estaba resuelta con una estrategia súper armada», agregó Daniela Aránguiz.

De todos modos, señaló que actualmente vive una situación completamente distinta.

«Ahora con mi cabeza y la edad que tengo, que estoy tranquila y asegurada económicamente, todavía soy joven y mina. No dependo de nadie, porque cuando yo era pendeja, sí dependía de Jorge. Yo pude criar tranquila por la parte económica, nunca les faltó nada, yo no tenía cómo darle esa vida. Y sé que me hubiese cortado eso», expresó la exchica Mekano.