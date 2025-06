Julio César Rodríguez confesó que terminó en la clínica por complejo problema de salud: «No podía descansar…»

Recientemente, Julio César Rodríguez confesó que vivió una delicada situación de salud que lo dejó en la clínica.

Resulta que en el podcast que comparte con José Antonio Neme, «Porque tenía que decirlo», el rostro de Chilevisión reveló que colapsó debido a problemas relacionados con la alta carga laboral».

«Terminé en la clínica», indicó JC Rodríguez. Además, señaló: «Se te pasó la cabeza de largo, me dijo el doctor. No podía descansar. Quería y no podía».

En este contexto, la figura de CHV mencionó que actualmente consume gomitas de melatonina, lo que le ha ayudado a dormir.

«He dormido mejor, súper bien y he salido a caminar», expresó Julio César Rodríguez.

Vale señalar que esta situación generó gran preocupación en su colega José Antonio Neme.

«Yo lo quiero un montón y como uno a los amigos los quiere ver bien, obvio que me preocupo. Le dije que se tomara tiempo para él, que bajara la velocidad, que él es su principal activo y tiene que cuidarse«, expresó el comunicador.

José Antonio Neme preocupado por Julio César Rodríguez

En diálogo con Las Últimas Noticias, Neme se refirió a la alta carga laboral de Julio César Rodríguez.

«Me preocupó por él, siempre le digo. Yo soy diferente a Julio. Salgo del programa, apago mi teléfono. Julio no para. A mí me escribe en la mañana para el podcast, pero al mismo tiempo está viendo la pauta del matinal y Primer plano«, indicó el rostro de Mega.

Además, José Antonio Neme expresó: «Yo no puedo. No quiero tampoco. Julio es una máquina. Siempre le digo baja las revoluciones, duerme me­jor, viaja solo».