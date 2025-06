«No tiene valores»: Participante de Mundos Opuestos explota tar ser eliminada por Princeso del reality de Canal 13

En el capítulo de «Mundos Opuestos» que se emitió la noche del domingo, se vivió un nuevo duelo de eliminación. Este tuvo como protagonistas a Thammy y Princeso, quien ha sido uno de los más criticados en el reality de Canal 13.

De este modo, ambos participantes se enfrentaron por permanecer dentro del encierro.

En la competencia, tenían que embocar siete aros de distintos tamaños, los que se encontraban colgados en el punto de partida del circuito. Esto con la finalidad de trasladarlos atravesando diversos obstáculos hasta la tarima y luego arrojarlos en un emboque vertical.

De este modo, la prueba exigía concentración, fuerza y equilibrio. En esta oportunidad, Princeso mostró superioridad desde un comienzo y logró ganar de manera holgada el duelo. De este modo, Thammy fue eliminada de Mundos Opuestos.

Las palabras de Princeso tras ganar duelo de eliminación de Mundos Opuestos

Tras ganar el duelo de eliminación del programa de telerrealidad, Princeso le dedicó un mensaje su contrincante.

«Quiero pedirle disculpas a mis compañeros por mis actitudes. Quiero decirles que si tienen a Dios en su corazón las cosas se pueden lograr… y felicitar a Thammy, y con mucho respeto te lo digo, que te gané respetándote, caminé y te saludé, pero tienes que saber que esto es una competencia. Yo no estaría en estas condiciones si te hubiera regalado tu premio», señaló el participante de Mundos Opuestos.

Ante esto, Thammy le respondió fuertemente a Princeso.

«Yo por cada cosa por la que estoy aquí, me las he ganado…. nada me lo han regalado. No tiene valores, no basta con pedir disculpas. ¿Cómo voy a escuchar a una persona así? Yo escucho a los participantes que tienen valores bonitos, no escucho a una persona que cree que estoy acá porque me lo regalaron», señaló la joven.

Es importante señalar que Thammy es la segunda eliminada de Mundos Opuestos. El primero fue Mike Milfort, quien también perdió un duelo de eliminación con Princeso.