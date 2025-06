Rafael Araneda confirma la muerte de su madre, Laura Maturana y comparte un sentido mensaje: «Siempre entre nosotros, mi reina preciosa»

Durante la jornada de este lunes, Rafael Araneda recurrió a sus redes sociales para compartir una lamentable noticia. Resulta que confirmó la muerte de su madre, Laura Maturana, a los 97 años.

De este modo, a través de su cuenta de Instagram, el popular comunicador le dedicó unas emotivas a palabras a su madre.

Rafael Araneda confirmó la partida de su madre

Mediante su cuenta de Instagram, el comunicador compartió una serie de registros de su madre, lo que fue acompañado con un sentido mensaje.

«Descansa en paz, Laurita hermosa. Gracias, madre amada, por hacernos parte de una experiencia e historia maravillosa», señaló Rafael Araneda.

Además, el animador de la última versión del Festival de Viña expresó: «Tuve la suerte de estar contigo y acompañarte hasta ayer (domingo), cuando decidiste partir, rodeada de tu familia».

Por otro lado, para finalizar, Rafael Araneda escribió: «Hoy celebramos tus 97 años de vida, con todo lo que nos regalaste, viejita linda. Siempre entre nosotros, mi reina preciosa».

Vale señalar que tras compartir esta emotiva publicación, el animador recibió diversos mensajes de apoyo por parte de otras figuras del espectáculo y sus seguidores.

En este sentido, Luis Jara le señaló: «Descansa en paz. Un fuerte abrazo Rafa querido y compártelo con tus hermanos».

«Un abrazo grande Rafa que Dios les dé consuelo y paz en este difícil momento»; «Un fuerte abrazo! Mis condolencias»; «Estamos contigo»; «Abrazo grande Rafa», fueron algunos de los comentarios que recibió Rafael Araneda.

Por otro lado, es importante señalar que en agosto del año pasado, en el programa «Podemos Hablar» de CHV, Rafael Araneda habló del estado de salud de su madre.

En dicha oportunidad, el comunicador entregó detalles del Alzheimer que la aquejaba.

Además, aquella vez le consultaron sobre si es que se había despedido de ella antes de que le fallara la memoria. En este sentido, Rafael Araneda respondió: «Yo me despedí muchas veces, hoy día no me conoce».