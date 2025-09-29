Joven actriz murió después de que la picó un insecto: «Durmió y nunca volvió a despertarse»

Gran impacto ha generado la inesperada muerte de una joven actriz. Resulta que una intérprete de 28 años fue picada por un insecto, lo que le trajo complicaciones de salud.

Tras esto, la actriz recibió atención médica. Sin embargo, no logró sobrevivir.

Esta situación ha generado gran conmoción entre los seguidores de la joven y cercanos. Esto principalmente porque en primera instancia parecía algo no tan preocupante.

Joven actriz murió tras picadura de insecto

La actriz que falleció es Marissa Lemos de nacionalidad griega, quien era una destacada figura del teatro y perdió la vida el 10 de septiembre.

Sin embargo, la familia quiso mantenerlo en reserva hasta que se realizaran las pericias correspondientes, las que arrojaron que efectivamente la causa del deceso fue el veneno del insecto

«Le picó un insecto. Tenía picazón, fue al doctor, tomó antibióticos, comió, durmió y nunca volvió a despertarse. Mi niña se fue por nada», indicó la madre de Marissa Lemos.

Vale señalar que desde el entorno de la joven actriz acusan que habría existido negligencia médica por parte de University College London Hospital, donde fue atendida la intérprete.

En este sentido, indican que nunca recibió evaluación por parte de un médico y que tras ingresar a urgencias, las enfermeras tardaron cerca de cuatro horas en revisarla.

«Ningún doctor la examinó. Solo las enfermeras la vieron, le hicieron los análisis de sangre y se los pasaron al médico, quien dijo que podía recibir el alta, eso es todo», expresaron sus familiares a Univision.

Además, expresaron: «Definitivamente no debieron dejarla ir. Si no fuera tan urgente, su oncólogo no la habría enviado en ambulancia; le habrían dicho que fuera en Uber o más tarde. Era urgente. No lo abordaron con la seriedad que debieron hacerlo».

También te podría interesar: Revelan que polémica pareja está preparando su matrimonio: retomaron su relación hace meses y ya habría fecha para la boda