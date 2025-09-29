Revelan que polémica pareja está preparando su matrimonio: retomaron su relación hace meses y ya habría fecha para la boda

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se encuentran en el centro de atención. Durante los últimos días se ha comentado mucho sobre su relación. De hecho, se rumorea que contraerán matrimonio durante este 2025.

Es importante señalar que hace meses, los argentinos dieron mucho que hablar tras su quiebre. Y si bien hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado su reconciliación, han sido vistos juntos en diversas oportunidades.

Y recientemente, en el programa «Intrusos» de América TV se dieron a conocer detalles con respecto a la relación de la cantante con el exfutbolista.

Según indicó la periodista Paula Varela, la cantante y el futbolista ya tendrían definida la fecha de su boda. De hecho, ya habrían iniciado con los primeros preparativos.

«Me confirman que se casarían y que ya están empezando a buscar proveedores. Es este año, aunque ellos lo van a blanquear más cerca para evitar filtraciones«, mencionó.

Según la información expuesta, la pareja tendría programada la boda para el próximo 20 de diciembre. Además, el evento se llevaría a cabo en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Lugar en el que ya se han casado populares figuras del espectáculo trasandino.

💍 LA BODA DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL: LOS MOTIVOS DE LA FECHA ELEGIDA@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/CcApKs1IZt — América TV (@AmericaTV) September 26, 2025

La relación entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Según informó AS, desde abril del 2022 que el cantante y la artista son vistos juntos. Posteriormente, comenzaron a compartir contenido de los dos en redes. En tanto, para la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, Tini posaba junto a las esposas de los jugadores de la selección.

En agosto del 2023, confirmaron de manera pública el fin de su relación.

Sin embargo, a inicios de este año, empezaron los rumores de una reconciliación, lo que se reforzaba con fotos de ambos juntos y apariciones públicas.

También te podría interesar leer en RadioActiva: «El beso más malo que me han dado»: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada