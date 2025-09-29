¡No para! Ricardo Arjona suma octavo concierto en Chile: Cuándo es y cómo comprar entradas
Tras éxito en ventas, se confirmó un octavo concierto de Ricardo Arjona en suelo nacional. Revisa ACÁ cómo comprar entradas.
No caben dudas de que Ricardo Arjona es un artista muy querido en Chile, lo que se ha visto reflejado en el éxito en ventas en conciertos de su gira «Lo que el seco no dijo».
Recordemos que el artista guatemalteco programó shows para los días 5, 7, 9, 12, 13, 14 y 16 de junio de 2026 en nuestro país. Y las filas virtuales de cada uno de estos conciertos acumularon a miles de personas.
Y recientemente, se confirmó una octava fecha de Ricardo Arjona en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins, lo que refleja el lugar que el cantante ocupa en el corazón del público nacional.
En concreto, este octavo concierto se desarrollará el 18 de junio.
¿Cómo comprar entradas para el octavo concierto de Ricardo Arjona en el Movistar Arena?
La venta de entradas para el octavo concierto de Ricardo Arjona en Chile saldrán a venta este martes 30 de septiembre, a las 11:00 horas, a través del sistema Puntoticket.
Vale señalar que los precios se encuentran entre $45.000 y $273.775, dependiendo de la ubicación.
Por otro lado, cabe destacar que hay un descuento de un 20% con Banco Falabella.
Revisa los precios a continuación:
La conexión del artista con Chile
Ricardo Arjona tiene una gran conexión de Chile. Esto queda demostrado con el récord de 32 presentaciones que tiene en el Movistar Arena.
La última vez que el artista guatemalteco que se presentó en suelo nacional fue en 2023, en el Estadio Bicentenario de La Florida. De este modo, se siguió reforzando la conexión mágica del cantante con nuestro país. En dicho periodo, el artista se presentó con su tour «Blanco y Negro».
Después de esta gira, Ricardo Arjona tuvo una pausa en su carrera musical.
Dunga de La Combo Tortuga no oculta sus ganas de llegar al Festival de Viña: «Estamos trabajando mucho»
