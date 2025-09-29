Calor en la Región Metropolitana: Jaime Leyton sorprende tras revelar para cuándo se esperan temperaturas sobre 30 grados en Santiago ¡Calor en la Región Metropolitana! En la mañana de este lunes, Jaime Leyton entregó el pronóstico del tiempo para la capital y reveló el día de la semana en que se registrarían temperaturas mayores a 30 grados. Revisa las palabras del especialista.