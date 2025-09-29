¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteoróloga Allison Göhler sorprendió tras revelar el pronóstico del tiempo para Santiago

Ya estamos cerca de finalizar septiembre, en periodo de primavera. Sin embargo, tras la lluvia en la Región Metropolitana del viernes pasado, muchas personas se preguntan si es que se esperan nuevas precipitaciones en la capital durante los próximos días.

En este sentido, en la mañana de este lunes, en CHV Noticias, la meteoróloga Allison Göhler entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago y reveló cómo estarán las siguientes jornadas.

¿Se espera lluvia en la Región Metropolitana para los próximos días?

La meteoróloga de CHV aclaró el panorama para los próximos días y según su pronóstico no se espera lluvia en la Región Metropolitana durante las jornadas que vienen.

De hecho, Allison Göhler señaló que se vienen días calurosos en la capital del país en el transcurso de esta semana.

La especialista indicó que para mañana, martes 30 de septiembre, se espera una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 7.

Por otro lado, entre miércoles y jueves aumentaría en el calor en Santiago, según Allison Göhler.

Para el miércoles 1 de octubre, se espera una máxima de 28 grados y una mínima de 7 grados.

En tanto, durante el jueves de esta semana, la temperatura más alta sería de 28 grados y la más baja de 8.

«Al menos entre miércoles y jueves vamos a tener el calor de vuelta», señaló la meteoróloga de CHV.

Sin embargo, señaló que este panorama de calor en la Región Metropolitana cambiaría el sábado. «Sábado hay un descenso de las temperaturas», indicó la especialista.

