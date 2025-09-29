Participante de Mundos Opuestos se animó a pedir pololeo, pero el resultado no fue el esperado: «Tiene que nacer. Ahora no sería en serio»

En el capítulo más reciente de «Mundos Opuestos» de Canal 13, Disley Ramos y Luis Jiménez vivieron un incómodo momento.

Esto ocurrió después de que la influencer intentó oficializar su relación. Sin embargo, el resultado no fue el esperado.

La petición de Disley Ramos a Luis Jiménez

«Hay algo que me tiene en incertidumbre. No sé si lanzarme o no lanzarme, pero bueno, aquí voy. Luis Antonio, ¿quieres estar con esta noble doncella, loca, pero simpática?», le consultó directamente Disley Ramos a Luis Jiménez.

Frente a esto, el exfutbolista respondió: «¿En qué sentido estar? Yo estoy contigo». Sin embargo, esto no le gustó a la joven, quien mencionó: «Ya no quiero nada».

Luego, Luis Jiménez indicó: «Pero me lo estás pidiendo actuando, pídemelo de verdad po». En tanto, la influencer le pidió que él lo hiciera.

No obstante, el exjugador de Inter de Milán indicó: «Yo no lo hago todavía porque tiene que nacer. Ahora no sería en serio. Es impuesto, no es natural».

«No se juega con esas cosas, son importantes para mí», agregó Luis Jiménez.

Posteriormente, el exfutbolista incluso recordó su relación con Coté López. «Yo nunca le pedí pololeo ni ella tampoco, sólo estábamos, y nunca reclamó«, indicó.

«Para el matrimonio también nos casamos sin pedirnos», añadió.

Además, mencionó que «después yo hice una cuestión romántica, pero ya estábamos casados».

En este contexto, Luis Jiménez señaló que teme a este romance lo etiqueten como algo de reality.

«Afuera sí me gustaría decir que estoy contigo. Acá adentro no, porque dirán que es la típica h… de reality que se acaba al tiro. Aventura de reality«, mencionó el exfutbolista y actual participante de Mundos Opuestos.