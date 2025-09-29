«El beso más malo que me han dado»: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

Recientemente, la influencer Microteje sorprendió en redes tras revelar que tuvo un encuentro con un conocido comediante nacional.

La creadora de contenido dio a conocer que esto ocurrió después de un show del humorista y que terminaron en el departamento de ella.

«No le vamos a poner nombre ni apellido… Dejemos que los periodistas de espectáculos hagan su pega y descubran quién», señaló Microteje.

«Estuvimos conversando un rato y ahí fue muy cringe porque me dijo ‘ya, hagamos esto’ y se me tira en el sillón y me da un beso… ¡El beso más malo que me han dado en toda mi vida! ¡Fue horrible’. Fue ‘no estoy entendiendo nada, ¿qué le pasa a esta persona? Esto no es un beso’. Con mi amigos le pusimos ‘el lengua tiesa’, porque esa era la sensación que me quedó, contó la influencer.

Además, la joven indicó que le hizo saber que no le gustó el beso, lo que generó que el comediante le indicara: «Igual yo tengo polola, estoy por casarme».

«Yo no tenía idea que estaba en pareja. ‘¿Esto me lo estás diciendo recién después que me diste el beso y que además yo te estoy diciendo que el beso está mal dado?’ Le dije ‘ah, chuta, no tenía idea que tenías pareja… Si tienes pareja, esto no corresponde, así es que te invito a salir de mi casa’. Me dijo ‘chuta, no pensé que te lo ibas a tomar así’… Amigo, por aquí no va a suceder nada», agregó.

En este sentido, Microteje indicó: «No solo estaba en pareja, sino que estaba embarazado».

Las especulaciones de Danilo 21

Luego de la revelación, el tiktoker Danilo 21 indicó: «La gente empezó a decirme que ‘si no es Freire, es Fabrizio Copano’. Y estuve revisando si Fabrizio Copano tuvo una presentación el 2019 un domingo. Y efectivamente estuvo en el Teatro Nescafé de las Artes, en Providencia (supuestamente el domingo 16 de junio de 2019), a nada del bar donde se juntaron. No hay otro humorista que calce en las descripciones que ella dio».

Además, el influencer indicó que se puso en contacto con la influencer, quien indicó: «Freire no es el ‘lengua tiesa’, pero sí del grupo… Me da como cosita revelar quién es… Anda que la señora no sabe que anda estirando la lengua tiesa después de sus shows… Es de familia la weá, porque el hermano también andaba en la infidelidad», lo que daría a entender que sí se trataría de Fabrizio Copano.

